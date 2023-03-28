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毛左攻擊民企成風 中國網信辦整治與否受關注

2023/3/28 20:18
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（中央社台北28日電）針對一些網路名人及自媒體常大肆攻擊民企，中國國家網信辦違法和不良信息舉報中心主任申月今天說，企業界對此反映很強烈，即日起展開「清朗」專案行動，整治相關虛假訊息散播。

香港01報導提到，不少人直指，司馬南、李光滿等中國毛左派網路名人，長期在網路上針對特定民營企業與企業家攻擊。因此，這類人等是否會在網信辦這一行動中被整治，成為重要觀察指標，值得關注。

中國國務院新聞辦公室28日上午舉行記者會，由中國國家網信辦官員說明全名為「清朗．優化營商網絡環境保護企業合法權益」專項行動。

據報導，有中國媒體提問，近年來有不少企業反映，在發展關鍵階段遭到網路上惡意散播的不實訊息困擾，有的甚至造成不可挽回的損失，要求說明這項行動的具體做法。

申月表示，當前中國網路上針對企業和企業家、特別是針對民企和民營企業家的各類虛假不實訊息時有出現，損害企業品牌形象，侵害企業家合法權益，甚至影響了企業的正常生產經營，導致企業蒙受經濟損失，企業家遭受名譽侵害。

她說，中央對這個問題非常關注，而「企業界反映很強烈」。因此，國家網信辦今天將開展「清朗」專項行動，開展集中專案治理。

申月指出，這次專項行動會突出兩個重點：一是著力維護企業和企業家的網路合法權益；二是著力治理編造傳播虛假不實訊息的網路亂象。

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香港01報導指出，網信辦上述說法形同官方表態，向中國輿論場上針對企業與企業家的惡意攻擊性言論「亮了紅燈」。

報導並指出，目前在中國、尤其在輿論場上，極左民粹「鋪天蓋地」，一些如前述司馬南、李光滿擁有百萬粉絲的大V趁機炒作「徹底革命」，攪動社會民意，圍剿特定企業，動輒給一些企業與企業家扣上「資本家」或「買辦」的帽子在網路上揪鬥示眾，使形勢雪上加霜，民營經濟人心惶惶。（編輯：邱國強/楊昇儒）1120328

#申月
#中國
#司馬南
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