穩定全球金融 前IMF副總裁朱民：FED應停止升息

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（中央社記者吳柏緯上海29日電）應邀出席博鰲論壇的前國際貨幣基金組織（IMF）副總裁朱民表示，金融穩定性是現階段最重要的事。去年貨幣政策過於激進，已經沒有升息的空間，今年美國聯準會應該會停止升息。

博鰲亞洲論壇今天下午舉行「通脹、滯脹與加息：鋼絲上的舞蹈」會議，朱民以討論嘉賓身分出席並分享觀點。

朱民指出，現在金融體系已經進入新的世界，有新的常規，重要性也有所不同，金融穩定性第一，第二是增長性，第三是通貨膨脹。

他說，在這個時間點金融穩定性是最重要的一件事情，近期矽谷銀行的失敗以及瑞士信貸的被收購，都顯示金融的不穩定性在大範圍的上升。

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朱民提到，矽谷銀行的違約問題造成了系統性風險，而造成了矽谷銀行垮掉的最主要原因是其長期的量化寬鬆政策，零利率時間太長了。然而在這樣的情形之下，美國聯準會（FED）短時間大幅升息，「這兩件事情放在一塊肯定會創造出一些危機出來。」

朱民表示，FED在2022年太激進了，現在到了2023年，應該會停止升息，因為金融穩定性是非常非常重要的，沒有空間再升息了，系統性非常的脆弱；此外，增長速度在放緩，升息影響慢慢浮現，所以聯準會近期並沒有理由再升息，這輪的升息應該要結束。（編輯：邱國強）1120329