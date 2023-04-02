中國推人民幣結算擺脫美元依賴 已建31間清算所

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（中央社記者吳柏緯上海2日電）中國大力推動外貿人民幣結算，擺脫對美元依賴，近期陸續和巴西、俄羅斯等國達成相關協議。據統計，目前中國至少在29個國家和地區授權了31家人民幣清算行。

中國近年大力推動在外貿領域不用美元作為中間貨幣，而是以交易國的本幣進行貿易，藉此降低對於美元的依賴。除了盟友俄羅斯，29日還與巴西達成協議，建立人民幣清算所。近期中國國企也完成首筆以人民幣結算的液化天然氣採購交易。

綜合第一財經、新華網報導，中國與巴西達成的協議這並非中國人民銀行（中國央行）簽訂的首個人民幣清算安排合作備忘錄。早在2014年3月，中國央行與德國聯邦銀行（德國央行）簽署了合作備忘錄；同年3月31日，與英格蘭銀行（英國央行）簽署合作備忘錄。

報導提到，這類的協議並非「排斥美元」，而是雙方央行達成共識，在已存在的其他流通貨幣之外，增加雙邊本幣結算的管道，為跨境交易提供貨幣多元化選擇。截至目前，已經在29個國家和地區授權了31家人民幣清算行。

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報導指出，近年來人民幣在跨境交易的使用規模逐步擴大。以2022年為例，中國跨境人民幣結算規模超過42兆元（約新台幣187兆元），較2017年成長了約3.5倍。2022年，受美元升息等因素影響，不少主要市場轉向使用人民幣融資，當年離岸市場人民幣債券發行量超過3850億元，創下新高。

然而報導中也引述國際貨幣基金（IMF）前副總裁朱民日前在博鰲論壇期間的發言，「越來越多的國家現在開始使用人民幣來做清算和貿易支付，這是人民幣走向國際化很重要的一步，但人民幣還有很重要的路要走。」（編輯：周慧盈）1120402