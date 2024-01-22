北京網紅政協提案 力挺官方強監管大V

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（中央社台北22日電）北京當局頒布網紅實名制等強監管措施雖引發爭議，不過本身就是網紅的北京政協委員李永樂近期提案，呼籲政府加強對網路大V的管理教育，引導網紅發布「正能量」訊息。

北京日報21日報導，北京市政協14屆二次會議期間，共青團和青聯界別委員、中國人民大學附屬中學物理教師李永樂受訪，主張當局應強監管大V。

據中國搜尋引擎百度百科，大V是指在新浪、騰訊、網易等微博平台上獲得個人認證，擁有眾多粉絲的微博用戶，他們的暱稱後附有類似大寫英語字母V的圖標，被稱為「大V」。

去年12月22日，公共安全部相關負責人表示，網紅大V具有較強的網路影響力，公安機關需會同有關部門，依法依規推動產業規範發展。

而李永樂提案則是期盼當局對大V加強管理和教育，並說應建立大V分層制度，幫助他們破圈（突破原有的同質圈子）互相認識，解決網路侵權問題，以引導大V們多發布正能量訊息。

他受訪說明個人提案的影音被上傳至X（推特前身）等社群網站。李永樂在YouTube開設的頻道「李永樂老師」累計212萬人訂閱，而在中國影音平台「西瓜視頻」的粉絲數超過1690萬。

他發布的影音內容大多關於科普和中學課程，去年8月間藉由個人影音頻道，分析引發廣泛討論的日本核處理水排海，並聲稱日本此舉是個「為省錢想出的餿主意」。

中共中央網信辦去年7月間發布「關於加強『自媒體』管理的通知」。新規從強加資格認證、加強謠言管理、規範帳號運營等13個方面入手，以加強對自媒體領域的管控。

隨後於10月間，中國正式實施網紅實名制，微博、微信、抖音等社群平台相繼公告，擁粉50萬以上的自媒體帳號在首頁需對外展示真實姓名。

中國公安部網路安全保衛局則是在去年12月22日發布，因2023年加大力度嚴查「網路謠言」，懲處造謠傳謠6300餘人，關停帳號3.4萬個。

公安部另宣示，2024年是「打擊整治網路謠言」專項行動年，要禁言造謠網紅大V、封號，同時建立黑名單。（編輯：曹宇帆/張淑伶）1130122