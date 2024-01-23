港深疏導旅客 深圳灣口岸春節全日通關

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港23日電）香港行政長官李家超今天公布，春節期間，連接香港與深圳之間的深圳灣口岸將會全日通關，以疏導預期將會出現的大量旅客。

李家超早上出席行政會議前向記者公布了有關決定。

他說，港深達成共識，在即將來臨的春節年三十至年初四期間，深圳灣口岸將會24小時通關；羅湖口岸則於年三十及年初二兩天延長通關時間至凌晨2時。

上月底，大批中國大陸旅客來港慶祝元旦，他們深夜觀賞煙花匯演之後離港，但由於各口岸在深夜之後關閉，以致不少旅客滯留各口岸，又或無法搭乘巴士前往口岸而滯留在市區，怨聲載道。

事後港府官員表示，將與深圳方面商討在重要節日延長口岸通關時間。

深圳灣口岸在香港西北面，位於深圳境內，實施「一地兩檢」，市民要搭乘指定交通工具才能到達；羅湖口岸位於香港新界北端，早年是兩地通關的唯一口岸，目前只運作至深夜12時。（編輯：陳鎧妤）1130123