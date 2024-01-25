中國救市將市值管理納考核 央企應聲作多

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（中央社台北25日電）中國政府為救市多管齊下，24日表示將研究把市值管理納入中央企業負責人業績考核，陸媒今天報導，包括中國石化、中國海油等多家央企稱會努力提升股東回報。

中國股市先前跌跌不休。外媒報導，中國官方研議動用人民幣2兆元（下同，約新台幣8.8兆元）設立平準基金救市；另中國人民銀行（中國央行）行長潘功勝24日宣布，將於2月5日下調存款準備金率0.5個百分點，向市場提供長期流動性約1兆元。

陸媒證券時報今天報導，24日，國務院國資委產權管理局負責人謝小兵在國新辦新聞記者會上表示，將進一步研究把市值管理納入中央企業負責人業績考核。

謝小兵在記者會上說，將引導中央企業負責人更加重視所控股上市公司的市場表現，及時透過應用市場化增持、回購等手段傳遞信心、穩定預期，加大現金分紅力度，更好地回報投資者。

對此，中國石化、中國海油、中國交通建設和中國電信等多家滬市央企上市公司回應，稱將積極展開價值經營與價值傳遞活動，常態化採用市值管理工具維護公司價值，提升股東回報。

在央企喊話作多下，今天許多「中」字頭概念股盤中快速拉升大漲。

中信建投證券首席經濟學家黃文濤表示，將市值管理納入央企負責人業績考核是對央企考核體系的完善，從資本市場角度來看，這一改變將會提升企業對市場表現的關注，促使央企與資本市場加強溝通交流，實現價值再發現，有助於推動央企的估值水平提升。（編輯：唐佩君/呂佳蓉）1130125