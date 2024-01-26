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首頁 / 兩岸

江西新余大火死傷慘重 中國國務院成立調查小組

2024/1/26 18:37
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（中央社台北26日電）江西省新余市一間臨街店鋪24日發生火災事故死傷慘重，中國國務院今天宣布成立調查小組並由應急管理部領銜，邀集各相關部會與地方政府會商，以釐清事故原因與責任。

央視新聞報導，江西新余市渝水區佳樂苑臨街店鋪24日下午3時30分許發生特別重大火災事故，造成39人死亡、9人受傷。

中國國務院宣布，為貫徹中共總書記習近平重要指示精神，按國務院總理李強等中央領導批示要求，並依據有關法律法規規定，國務院成立「1．24」特別重大火災事故調查小組。

報導說，調查小組由應急管理部領銜，同時邀集公安部、全國總工會、國家消防救援局、江西省政府等單位。

中國國務院調查小組今天在新余市召開第一次全體會議，調查小組組長、緊急管理部副部長宋元明通報調查安排，並提出工作要求。

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會議強調，盡快查明事故原因，客觀精準認定責任，依法嚴肅追責問責，要求地方政府深刻吸取教訓，迅速展開「九小場所」消防安全徹查整頓，舉一反三加強歲末年初安全防範，遏制各類安全事故多發連發。

據新華社25日報導，初步判斷，新余市大火因冷庫施工人員違規用火所致，又因店鋪2樓是補習班和賓館，死者多半是參加補習的學生和住宿旅客。（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1130126

#中國國務院
#李強
#習近平
#江西
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