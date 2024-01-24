中國股市不振官方擔憂 救市從經濟上升為政治問題

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（中央社記者吳柏緯上海24日電）中國股市在連日下跌後，因為官方將要出手救市的利多消息而止跌回升。華爾街日報指出，中國官方接連出手，顯示對於股市不穩定的擔憂，並已從經濟問題上升為政治問題。

在23日傳出中國官方研議動用人民幣2兆元（約新台幣8.8兆元）救市的利多消息刺激之下，中國A股三大指數接連兩日以小紅作收。今天下午，中國人民銀行（中國央行）宣布將要再降準2碼，市場更加期待慶祝行情能夠延續。

華爾街日報報導，近期中國官方對於股匯市頻頻出手干預，並反覆強調取措施穩市場、穩信心措施，顯示北京對於股市的表現感到不安，持續下跌的股市「已經成為政治問題」。

中國的滬深300指數自2020年以來，已跌掉了超過1/3。包含許多中國上市公司的香港恆生指數，今年以來已經下跌了10%，成為亞洲表現最差的主要指數。此外，中國A股三大指數之一的上海證券交易所綜合股價指數，日前一度跌至2735.37點，刷新2020年4月以來的波段新低。

報導指出，股市大跌連帶使外國資本流出，中國國內的小型投資者重新布局資金，轉向投資風險更低的資產。此外，專注於新興市場的基金也採取將中國排除在投資組合之外的策略。

針對這樣的情形，中國國務院總理李強在22日主持召開國務院常務會議時強調要採取更加有力、有效的措施「穩市場」、「穩信心」。在這場會議前幾天，有些股票分析師發現，與中國政府有關的公司與基金，開始買入指數股票型基金（ETF），藉此穩定市場。

報導引述熟悉基金管理業的上海澤奔商務諮詢公司（Z-Ben Advisors）數據顯示，在22日時，中國規模最大的5支ETF合計淨流入金額達50億美元，刷新紀錄。

澤奔商務諮詢公司創辦人亞歷山大（Peter Alexander）表示，目前還不確定這種資金調配的情形會持續多久，但從中傳遞出的資訊比這些資金本身更重要，「這些舉動顯示面對股市長期下跌，中國政府的緊迫感日益強烈」。

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紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon）亞洲宏觀和投資策略主管密特拉（Aninda Mitra）表示，股票估值的嚴重低迷表示，「儘管政府一再聲稱實現了實際成長目標，但市場卻認為名目成長根本談不上健康，這兩者之間存在嚴重脫節，這種脫節需要縫補，或至少需要加以應對，股市行情才能好轉。」

報導指出，中國官方早在去年就推出一系列政策支持股市，包含財政部下調了證券交易印花稅、鼓勵中國的散戶投資者重返市場、證監會承諾放寬指數基金註冊條件並讓外國投資者更容易購買股票。但迄今為止，結果充其量只能說是好壞參半。（編輯：張淑伶）1130124