中國稱脫貧有成 2023年逾3300萬脫貧勞動人口就業

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海24日電）中國農業農村部副部長鄧小剛23日指出，2023年持續鞏固脫貧攻堅成果，守住「不發生規模性返貧」的底線，全年脫貧勞動力的就業總規模達到3396.9萬人。

中國於2020年底宣布完成脫貧攻堅，中國貧困縣全部「脫貧摘帽」，9899萬農村貧困人口脫貧。隨後在不同的官方場合多次重申「沒有規模性返貧」。去年上半年，中國國務院總理李強更在主持國務院常務會議時稱，脫貧攻堅取得全面勝利，堪稱中共領導人民進行的偉大實踐，是「千年德政」。

據中新社、澎湃新聞，中國農業農村部副部長鄧小剛23日在國新辦的新聞發布會上表示，中國脫貧攻堅成果持續鞏固拓展，守住了不發生規模性返貧的底線。各地防止返貧的監測幫扶機制健全，超過6成的監測對象消除返貧風險，其餘均已落實幫扶措施。

鄧小剛說，根據農業農村部統計數據，中國全年脫貧勞動力的就業總規模達到3396.9萬人，超過年度任務目標377.7萬人，且「中國脫貧地區農民收入成長速度高於全國農村平均水準，脫貧民眾生產生活條件持續改善」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

2024年的工作重點目標，鄧小剛表示，要健全防止返貧的監測幫扶機制、分類指導脫貧地區幫扶產業發展、穩定脫貧勞動力的就業規模、引導推動更多資源，增強脫貧地區和脫貧民眾的發展動力。

他強調，將擴大使用大數據預測等預警手段，辨識存在返貧、致貧風險的農戶並納為監測對象。同時以公益性職務、以工代賑等管道，確保脫貧人口就業規模穩定在3000萬人以上。（編輯：周慧盈）1130124