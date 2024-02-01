習近平要求發展「新質生產力」 多地表態發力

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（中央社台北1日電）中共總書記習近平去年9月在黑龍江考察首度提出「新質生產力」後，數度要求加快發展，這個新詞已在中國被奉為經濟發展的圭臬。近日密集召開的地方兩會，多個省市表態向「新質生產力」發力。

習近平再創新詞「新質生產力」到底是什麼？人民日報1月15日頭版解讀稱，新質生產力是由技術革命性突破、生產要素創新性配置、產業深度轉型升級而催生的當代先進生產力，它以勞動者、勞動資料、勞動對象及其優化組合的質變為基本內涵，以全要素生產率提升為核心標誌。

官媒經濟日報1月11日刊發中國宏觀經濟研究院戰略政策室主任盛朝迅題為「加快培育和形成新質生產力」的解讀文。

盛朝迅指出，新質生產力是相對於傳統生產力而言的，是指大量運用大數據、人工智慧、網路、雲計算等新技術與高素質勞動者、現代金融、數據訊息等要素緊密結合而催生的新產業、新技術、新產品和新業態。

新華社今天報導，中共中央政治局1月31日下午就扎實推進高品質發展進行第11次集體學習，習近平在主持學習時發表了重要講話。

習近平說，發展新質生產力是推動高品質發展的內在要求和重要著力點，必須繼續做好創新這篇大文章，推動新質生產力加快發展。

他強調，高品質發展需要新的生產力理論來指導，而新質生產力已經在實踐中形成並展示出對高品質發展的強勁推動力、支撐力，需要從理論上進行總結、概括，用以指導新的發展實踐。

在此之前，中國國務院總理李強1月29日至30日在陝西調研也提到，要緊緊圍繞高品質發展這個首要任務，完整、準確、全面貫徹新發展理念，以科技創新推動產業創新，加快培育和發展新質生產力，更好帶動和促進經濟轉型升級。

中共去年12月召開中央經濟工作會議，部署2024年經濟工作，定調要以科技創新推動產業創新，特別是以顛覆性技術和前沿技術催生新產業、新模式、新動能，發展新質生產力。

財聯社1日報導，近期密集召開的地方兩會上，多個省市宣布向「新質生產力」發力。多地政府工作報告提出，2024年將錨定培育新興產業、未來產業，聚焦以科技創新引領經濟發展，促進形成新質生產力，培育強勁新動能。

其中，北京市、天津市、廣東省、江蘇省、四川省、河北省、山西省、遼寧省相繼提出，「加快發展新質生產力」。

上海市、重慶市、浙江省、湖南省、甘肅省相繼提出，「大力發展新質生產力」。

山東省、安徽省、海南省、黑龍江省、吉林省、陝西省、雲南省、廣西、寧夏也相繼對培育「新質生產力」進行了部署。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1130201