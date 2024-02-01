中共政治局集體學習 習近平主講科技創新

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（中央社台北1日電）中共總書記習近平昨天主持中央政治局集體學習，強調推進「高質量發展」與「顛覆性科技創新」。有別於過往集體學習通常會邀請特定領域專家前來主講，這次是由政治局成員「自學並交流工作體會」。

新華社報導，習近平1月31日主持學習時強調，把加快建設現代化經濟體系、推進高水準科技自立自強、加快構建新發展格局、統籌推進深層次改革和高水準開放、統籌高品質發展和高水準安全等戰略任務落實到位，完善推動高品質發展的考核評價體系，為推動高品質發展打牢基礎。

他表示，發展「新質生產力」是推動高品質發展的內在要求和重要著力點，科技創新是發展新質生產力的核心要素。必須加強科技創新特別是「原創性、顛覆性科技創新」，加快實現高水準科技自立自強，「打好關鍵核心技術攻堅戰」。

習近平還強調，要提升產業鏈供應鏈韌性和安全水準，保證產業體系自主可控、安全可靠。要圍繞推進新型工業化和加快建設「製造強國、質量強國、網絡強國、數字（數位）中國和農業強國」等戰略任務，科學布局科技創新、產業創新。

據報導，這次中央政治局集體學習，由中央政治局成員自學並交流工作體會，中共新疆黨委書記馬興瑞、國務院副總理何立峰、副總理張國清、重慶市委書記袁家軍結合分管領域和地方的工作作了發言；副總理劉國中、天津市委書記陳敏爾提交了書面發言，大家進行了交流。

港媒英文南華早報今晚報導指出，馬興瑞是航太專家，袁家軍是火箭專家，張國清則有國防工業領域的背景。

報導說，中國已多次強調科技自立的重要性，面對美國及其盟友對中國的科技輸出限制，中國也展現出在高科技領域突圍的企圖心。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1130201