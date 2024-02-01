中國經濟困境下 官方將建言者視作新威脅

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（中央社台北1日電）美國紐約時報指出，中國最高情報機構國家安全部上個月發布了一個不祥的警告，稱中國國家安全面臨新的威脅，這個威脅就是批評經濟的中國民眾。

紐時中文網1月31日報導，自稱「金融安全堅定守護者」的中國國家安全部去年11月提出，其他國家將金融作為地緣政治遊戲的武器。

國家安全部在官方微信發表的系列文章表示，「一些居心叵測者妄圖興風作浪、趁亂牟利，不僅有『看空者』『做空者』，還有『唱空者』『掏空者』，企圖動搖國際社會對華投資信心，妄圖引發我國內金融動盪」。

報導說，過去一年，中國透過突擊搜查、拘留和逮捕的方式，將目標對準與外國有關係的諮詢和顧問公司。這些公司幫助企業評估在中國的投資。

報導引述加州大學柏克萊分校信息學院研究者蕭強說，他去年下半年開始注意到，中國的審查機構速度更快地刪除了許多財經新聞文章。

其中包括財經新聞網站「第一財經」去年12月一篇文章，其中援引一項研究稱9.64億中國人的月收入低於人民幣2000元（約新台幣8800元）。

上個月，網易新聞一部關於農民工生活水平極低的「如此打工30年」紀錄片也被下架。

據表示，去年6月以來，微博已經限制數十個帳戶的發帖，稱發帖者「發布唱衰經濟言論」或「歪曲」、「抹黑」中國的經濟、金融和房地產政策。

去年11月，微博警告用戶不要對經濟「惡意唱衰」或傳播負面情緒；隨後又稱希望用戶能夠幫助「提振經濟發展信心」。

其他社群媒體也開始審查有關經濟的負面言論，例如抖音明確規定禁止「惡意曲解房地產相關政策」。

中國政法大學院長劉紀鵬去年底受訪時說，當前不是投資股市好時機，並在擁有50多萬粉絲的微博寫道，由於有太多不道德的機構，普通人很難安全投資。劉紀鵬之後因此被禁止在抖音和微博發帖，也不能增加新粉絲。

此外，銀行和證券公司的經濟研究內容也受到嚴格審查。去年6月，深圳證券監管局針對一份一年前「製作不審慎」的報告向總部位於深圳的招商證券股份有限公司發出警告。招商證券這份報告稱，由於經濟原因，中國股市將繼續承壓。

去年7月，高盛一項研究報告中將3家主要銀行的評級定為「賣出」，並警告稱由於地方政府債務虧損，銀行可能難以維持股息。高盛的警告引發投資者對中國銀行股的拋售，官方證券時報回擊稱該報導是基於「誤解」，「看空我國銀行基本面並不可取」。

紐時引述一家外國證券公司經濟專家表示，有官員最近要求這名專家撰寫研究報告時「多加思考」，尤其是在內容可能被負面解讀的情況下。

報導說，考慮到中國面臨的經濟挑戰，即使官方曾經接受的評論，目前也變得有問題。

中國著名經濟學家吳敬璉在習近平接任國家主席前一年的2012年曾受訪並提出警告說，中國的社會問題「從根本上說是緣於經濟改革沒有完全到位、政治改革嚴重滯後、行政權力變本加厲地壓制和干預民間正當經濟活動，造成廣泛尋租活動的結果」。

去年為紀念中國經濟開放45週年，這篇採訪被重新發表並獲得廣泛分享，結果被視為是對習近平「以犧牲市場改革為代價，推動更大國家控制」經濟政策的抨擊，隨後訪談自微信撤下。（編輯：周慧盈/張淑伶）1130201