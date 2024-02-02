中國央行開罰標普930萬元 稱未依程序進行評等

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（中央社記者2日電）中國人民銀行（中國央行）今天公告，對6家評等機構共罰款人民幣（下同）3446萬元（約新台幣1億5160萬元）；其中標準普爾（S&P Global Ratings）中國公司被罰人民幣212萬元（約新台幣930萬元），原因是未按照法定程序進行評等業務等。

綜合陸媒報導，中國人行2月2日公告行政處罰訊息，對標普信用評等（中國）有限公司因未按照法定評等程序及業務規則展開信用評等業務，未按規定向信用評等行業主管部門或者其派出機構報送報告，違反一致性原則，被處以警告和罰款212萬元。

標普中國公司時任評等分析總監Eastham則被警告及罰款3萬元。處罰決定日期為2023年11月7日。

另外5家被罰款的信評機構，包括中誠信國際信用評級公司、上海新世紀資信評估投資服務公司、遠東資信評估公司、中證鵬元資信評估公司、聯合資信評估公司，予以警告及罰款行政處罰。

6家機構罰款金額合計3446.65萬元。

2023年12月，另一家國際信用評等機構穆迪（Moody's）將中國政府信評展望調降至「負面」，引起國際高度關注，甚至衝擊中國股市；當時中國財政部表示「失望」，強調中國宏觀經濟持續恢復向好，財政收入保持恢復性增長，穆迪的擔憂是沒有必要的。（編輯：唐佩君/楊昇儒）1130202