共軍9將領被罷全國人大代表 官方：涉嚴重違紀違法

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（中央社台北3日電）中共共軍9名高級將領因涉及貪腐被罷免中國全國人大代表。根據近期全國人大常委會的一份報告，證實9名將領「涉嫌嚴重違紀違法」，並列出其身份，與所在單位召開大會罷免代表的時間。

據港媒星島日報報導，9名解放軍高級將領去年年底被罷免全國人大代表資格，包括前空軍司令員丁來杭，兩任火箭軍司令員李玉超及周亞寧等3上將，引起外界關注。

一般相信，這9名將領涉及火箭軍集體腐敗案。

據報導，全國人大常委會代表資格審查委員會當時提交的一份報告曝光，證實9名將領「涉嫌嚴重違紀違法」。

報告透露，前中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中，因涉嫌嚴重違紀違法，去年7月7日被罷免代表職務。這顯示張振中較早落馬。

前中央軍委裝備發展部副部長張育林、饒文敏則是去年11月28日被所在單位罷免代表職務。前南部戰區副司令員兼南部戰區海軍司令員鞠新春在去年11月27日被海軍罷免代表職務。前空軍司令員丁來杭在去年12月4日被罷免代表職務。

去年9月26日，火箭軍召開軍人代表大會，決定罷免前火箭軍裝備部部長呂宏、前火箭軍司令員李玉超、前火箭軍司令員周亞寧的代表職務。前火箭軍副司令員李傳廣則是12月5日被罷免代表職務。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1130203