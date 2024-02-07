港媒：魏鳳和出事 新春慰問元老榜上無名

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（中央社記者張謙香港7日電）據報導，春節前夕，中國國家主席習近平等中央領導人分別或委託有關方面負責人看望退休元老，但元老名單獨缺前國務委員、國防部長魏鳳和，證實了魏鳳和「出事」的消息。

星島日報網站報導，官方新華社今天發布的「中央領導同志看望老同志」稿件，列出被看望的130多名元老的姓名，包括前國家主席胡錦濤、前總理朱鎔基和溫家寶等，卻沒有魏鳳和。

魏鳳和去年3月卸任國務委員、國防部長，由李尚福接替。

據報導，魏鳳和去年已經缺席中國國慶招待會，此次不在被看望名單，進一步證實他遭調查的傳聞。

據介紹，70歲的魏鳳和出身導彈部隊，2012年擔任第二炮兵（導彈）部隊司令員，2015年擔任首任火箭軍司令員；3任火箭軍司令員（魏鳳和、周亞寧、李玉超）都證實落馬。

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報導表示，9名解放軍高級將領涉嫌嚴重違紀違法，去年底被罷免中國全國人大代表資格，相信都捲入火箭軍腐敗案，當中包括3名上將。

這9人包括火箭軍前司令員李玉超、周亞寧，火箭軍前副司令員李傳廣，火箭軍裝備部前部長呂宏，空軍前司令員丁來杭，中央軍委聯合參謀部前副參謀長張振中，中央軍委裝備發展部前副部長張育林、饒文敏，南部戰區前副司令員兼南部戰區海軍司令員鞠新春。（編輯：張淑伶）1130207