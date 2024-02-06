中國春運遭遇15年來最強冰雪 返鄉難上加難

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（中央社台北6日電）據中國媒體報導，今年中國春運遭遇15年來最強的雨雪冰凍惡劣天候，上百輛列車因此誤點甚至停駛，武漢和廣州等多個車站滯留大批返鄉難的旅客並哀號：「不想再經歷第二次。」

中國界面新聞今天報導，邱女士就是其中的返鄉難旅客之一，因搶不到廣州至新疆的直達車票，帶著孩子一家五口計劃從廣州站前往武昌中轉回新疆。

她原本訂凌晨3時的列車，但直到上午11時許，距離正常發車時間已過7小時，還在候車大廳乾等，即使設法從成都、重慶、貴陽、昆明中轉也都買不到票，只能抱著熟睡的孩子坐在行李箱上，進退兩難。

閻女士放假在廣州旅遊，買到2月4日廣州至南京南站的全程高鐵票，打算趕回南京陪媽媽2月5日做手術，幾經周折，終於搭上4日晚間19時13分往南京的高鐵。

她說：「覺得發車了應該就沒事了，但上車之後才意識到，晚點四個小時只是開始。」一路上走走停停，行駛緩慢。還未進入武漢，列車因天氣多次臨停，直到隔天早晨6時22分才抵達目的地。

閻女士表示，當列車抵達終點，車上乘客所剩無幾，乘務長還是盡職的廣播說，受天氣影響這班車「已經晚點了470多分鐘」。

而小伍和老公搭乘臥舖動車，凌晨前後列車快要開，卻被漢口的漫天暴雪逼停，這一困就是16個小時，「食物是最大的難題，2月4日下午車上沒吃的了，不少人開始著急」。

小伍出示4日早上被困時沿途凍雨的圖片說，凍雨像是刨冰一樣直接砸在窗戶上。後來又下起鵝毛般的大雪，彷彿坐上了雪國列車。

她表示，一路上看了很多雪景，確實很美。這次也增加了不少人生經歷，「但是不想體驗第二次了」。

據中國中央氣象台，近日南部持續降雪、雨夾雪，河南、山東、安徽、江蘇、湖北、湖南6省積雪深度達5至15公分，安徽阜陽、亳州、蚌埠、湖北仙桃等局部地區達20至24公分，預計至2月7日，南方仍將持續雨雪冰凍天氣。（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1130206