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中國春運遇上最強雨雪天 民怨「堵車幾天動不了」

2024/2/5 12:33（2/5 12:59 更新）
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圖為江蘇省宿遷市泗洪縣4日有剷雪車在路上清除積雪。（中新社）
圖為江蘇省宿遷市泗洪縣4日有剷雪車在路上清除積雪。（中新社）
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（中央社台北5日電）中國近期遇上罕見雨雪冰凍天氣，多地傳出嚴重塞車，民眾抱怨「堵幾天了都動不了」，統計則顯示截至昨天，16個省區市封閉了210個路段，涉及91條高速公路，共關閉1665個收費站。

綜合澎湃新聞等陸媒報導，中國大陸自1月31日開始出現2009年以來冬季最強雨雪冰凍天氣，由於正逢90億人次的春運大流量期間，許多趕著過年前回鄉的民眾被塞在路上動彈不得。

其中最近兩、三天，眾多網友反映稱滯留許廣高速公路湖北段。昨天下午4時許，一名困在路上的車主告訴澎湃新聞，當地還在下雪，大量車輛都堵在高速公路。

這名車主說已在高速公路堵了兩天兩夜，4日上午9時到受訪時都沒有挪動過，「7個小時都沒有動一下」。

車主反應，由於長時間被困，很多人都有焦慮情緒，「堵幾天了都動不了，沒吃沒喝了，都不知道還要幾天才能到」。

從福建莆田開車回重慶巫溪過年的一對夫妻則說，被堵在滬渝高速荊州路段逾18小時；還有2日從上海出發回重慶的民眾4日上午指被堵在許廣高速仙桃路段超過16小時，並在路上目睹多起車禍。

2日晚間從浙江金華出發前往湖北襄陽宜城的民眾則反應在許廣高速堵了100多公里，受訪時還有100多公里才到目的地，車行狀況是「堵一會，走一點」。

另據央視新聞，截至4日上午8時，山西、內蒙古、江蘇、安徽、河南、湖北、湖南、重慶、四川、貴州、西藏、陝西、甘肅、青海、寧夏、新疆等16個省區市共封閉210個路段，涉及91條高速公路、7條普通國道、20條普通省道，累計里程1萬3831公里，關閉收費站1665個，涉及158條高速公路 。

報導說，其中關閉超過48小時的收費站共3個，都在青海；封閉管控超過48小時的路段8個，都為普通國省道，涉及陝西、青海兩省。

據指出，4日上午8時，中國高速公路網平均行駛速度低於每小時5公里路段累計615公里。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1130205

#中國
#青海
#重慶
#春運
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