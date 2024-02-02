中國春運天氣攪局 10省恐下暴雪或大暴雪

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（中央社台北2日電）中國正值春運返鄉潮，卻遇上複雜天氣攪局，河南昨天大雪導致路面結冰，一度出現逾8成高速公路收費站被迫關閉。中國氣象局預估，至2月5日，恐有10個省份出現暴雪或大暴雪。

中國氣象局通報，1月31日至2月5日，中部及東部地區將進入入冬以來持續時間最長、影響範圍最廣的雨雪冰凍天氣過程，10個省份將出現暴雪或大暴雪。

其中，河南、河北、山東、遼寧、湖北等地的日降水量或累計降雪量具有極端性；河南、湖北、安徽、湖南、貴州等5省則將出現凍雨。

作為重要鐵路樞紐城市的河南省鄭州市，一度因為「鄭州降雪預報圖全黑」而登上熱搜榜。

隨著暴雪天氣的到來，河南多條高速公路因路面結冰導致交通事故不斷，多條高速公路採取管制措施。

央視新聞報導，河南全省高速公路1日共有424個收費站交通管制，即超過8成的收費站處於關閉狀態，還一度傳出堵車長達數十公里，為盡快保通，河南高速交警一度出動逾8000餘人及700輛車除雪。

湖北高速交警今天通報，因受雨雪天氣影響，湖北省內29條高速部分路段也採取臨時管制措施。

此外，中國中央氣象台1日還發布首個冰凍橙色預警，這是自2010年設立冰凍預警標準以來，首度發布的橙色冰凍預警。預估河南南部、湖北、安徽中北部、江蘇北部、湖南中北部、貴州東部、重慶東南部等地部分地區有持續性凍雨。

凍雨是一種破壞力較強的氣象災害，由於邊降邊凍，能立即黏附在裸露物的外表，形成越來越厚的堅實冰層，對交通運輸、電力設施、公眾出行等都有較大影響，特別是對交通、通訊和輸電線路的影響尤為顯著。（編輯：唐佩君/楊昇儒）1130202