河南：春節柔性執法 本地駕駛少開單外省不開單

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（中央社記者邱國強北京30日電）中國部分地方政府勤開交通罰單創收，屢遭運輸、物流業者抱怨。河南省公安廳昨天約談全省運輸業者後宣布，春節期間將採柔性執法模式，「對當地司機少開罰單、對外地司機慎開罰單、對外省司機盡量不開罰單」。

但這一作法卻引起中國網友正反兩極看法。部分網友直指，這不就說明警察平常都在濫開罰單？也有網友認為，這是另外一種「雙標」（雙重標準）性執法，越描越黑。

河南官媒大河報報導，河南省公安廳、交通運輸廳29日集中約談全省交通運輸企業，並動員全省公安交警部門，作出上述指示。

報導指出，會議要求全省交通運輸業者要求落實安全主體責任。並要求全省公安交警部門「在源頭治理上下真功夫、在路面管控上下苦功夫、在服務群眾上做細功夫」，著力提升春運「安全指數、暢通指數、幸福指數」，為全省民眾春節期間提供「安全暢通有序」的道路交通環境。

根據報導，會議要求，春節期間在執法和管理上，採取「柔性執法」模式，在不影響交通安全和交通秩序的情況下，「對當地司機少開罰單、對外地司機慎開罰單、對外省司機盡量不開罰單，以教育勸導為主」。

但會議強調，仍要嚴格執行取締酒駕，始終保持對酒駕的嚴查態勢，進一步固化「開車不喝酒」的社會共識；在國道、省道、幹線和農村地區，重點查處「『三超一疲勞』、強超強會、違法載人、非法營運」等突出違法行為；嚴管不繫安全帶行為不放鬆，全力確保春運期間道路暢通有序。

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這項消息披露後隨即引起熱議，網友看法呈現兩極化。有網友表示，這是不是代表過年闖紅燈、貨車超載超速不嚴查？鄉下多的是大貨車這樣撞死人的；有人則說，過年少開甚至不開罰單，不就說明警察平常都在多開罰單、濫開發單；有人則說，在守法前提下，執法尺度應該一致，不是「想不罰就不罰」，和是不是春節及地區毫無關係。

但也有網友對河南此舉表示認同，甚至有人認為「應該向全國推廣」；有人則說，法律需要「有溫度的執法，機械的執法會走入死循環」；有人表示，豫豫（河南）開了個好頭，晉晉（山西）、冀冀（河北）、魯魯（山東）跟上，「山河四省，一個都不能少」；有人指出，法律不強人所難，這是「春天的溫情，節日的寬惠」。（編輯：呂佳蓉）1130130