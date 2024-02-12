每逢過年就討薪 中國農民工欠薪問題難根治

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（中央社台北12日電）中國農民工討薪已成每年農曆年前的日常景象。這個上至總理下至基層官員都頭疼的問題，至今仍難以根絕。分析認為，原因和部分農民工沒有訂合約以及政府單位帶頭違法有關。

為了彰顯官方對欠薪問題的重視，中國全國總工會5日發布第2批推動治理拖欠薪資典型案例，為各級工會推動相關工作提供參考。其中有幾個案例顯示，工作者入職時並未按照要求簽訂勞動合約，讓企業有了短給薪資的託辭。

去年12月，有自媒體分析指出，全國在建工地99%的農民工都不能按月拿到工資，甚至目前連每個月1000元（約新台幣4400元，下同）到2000元的基本生活費都不能及時發放。

文章說，企業造假普遍。許多工人簽署的勞動合約薪資標準都是最低檔，為企業日後應付薪資節省了一大筆支出。而且，工人手中都沒有留存勞動合約。

此外，建築工人實名制管理系統上報的農民工人數都是企業自主報送。建築工地工人的流動性非常大，一個工人入場短則幾天，長則不超過半年，企業多數是以能應付過檢查的最低標準人數上報。

一些承包建案的小公司也以人情世故在運作，譬如某位工人的親戚是包工頭，即使薪資沒有按時發放，他們也可能會選擇信任並等待。

除了房地產行業低迷影響工人薪資發放外，地方政府財政惡化也讓各公立醫院、公車司機的欠薪問題變得更嚴重。

澎湃新聞報導，去年12月有網友透過人民網領導留言板反映，甘肅省涇川縣中醫醫院拖欠績效薪資15個月，臨時聘用人員每月僅1000多元的薪資，基本生活無法得到保障。當地官方稱，這是因為財政補助不足，醫院負債逐年增加，拖欠「實屬無奈之舉」。

今年2月初，山東魯西南醫院被披露欠薪8個月總額達4500萬元，院長聲稱藉絕食向員工致歉。

中國公立醫院虧損日益嚴重，官方數據顯示，2020年，全國2508家三級公立醫院中，43.5%存在虧損，資產負債率為44.09%。3年疫情折騰下，地方財政嚴重惡化，主要仰賴財政補助的公立醫院頻傳降薪、欠薪。

欠薪在中國已是老問題，甚至不少是因為地方政府拖欠付款，導致承包企業只好延後償付其他合作商的款項。

中國政府網2019年11月6日曾公示：「2019年10月底以前發生的欠薪案件，要在2019年底前全部清零；其他新增欠薪案件，在2020年春節前及時、動態清零，發生一起處置一起。」

2020年底，中國國務院開通「全國根治欠薪線索反應平台」。2021年底，時任總理李克強召開相關會議，表示「絕不允許拖欠農民工工資這筆辛苦錢，惡意拖欠的要依法依規從嚴懲處」。不過，欠薪這個積重難返的問題，在如今經濟成長放緩下，恐更難根治。（編輯：張淑伶/周慧盈）1130212