港媒：中國外長助理農融將任中央港澳辦副主任

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（中央社記者張謙香港16日電）據報導，中國外交部部長助理農融內定升任中共中央港澳工作辦公室（簡稱中央港澳辦）副主任，預料在春節之後上任。

星島日報今天在報導中表示，農融曾經長期在廣西工作，擔任貴港市市長等職，後來轉入外交系統並擔任中國駐巴基斯坦大使，目前在外交部分管亞洲、香港和澳門等事務。

去年3月，北京方面提出在國務院港澳事務辦公室（簡稱港澳辦）的基礎上組建中央港澳辦，作為中共中央的辦事機構，此舉被視為中共對港澳工作的公開化及提升到更重要層面。

中央港澳辦組建後，其主任由港澳辦主任夏寶龍擔任，另有5名副主任，他們是周霽、鄭雁雄（香港中聯辦主任）、鄭新聰（澳門中聯辦主任）、楊萬明和王靈桂。

去年8月，楊萬明轉任中國人民對外友好協會會長；楊萬明此前曾任中國駐巴西大使，而按照慣例，港澳辦通常有一名副主任來自外事系統，因此，預料農融將會接替楊萬明擔任中央港澳辦副主任。

據介紹，56歲的農融並非傳統的外交官，而是「半路出家」，具有豐富的地方工作經歷；他在擔任駐巴基斯坦大使期間，曾逃過恐怖襲擊。

農融擔任外長助理期間，對港澳事務有一定掌握。（編輯:陳鎧妤）1130216