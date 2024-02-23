白紙運動紀錄片導演被捕 遭控尋釁滋事

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（中央社記者呂佳蓉北京23日電）中國白紙運動紀錄片「烏魯木齊中路」導演陳品霖（plato），被上海市寶山區檢察院批准逮捕，罪名是尋釁滋事，案件在18日移送審查起訴。與陳品霖一起拍攝影片被捕的女性友人則獲保釋。

中國維權網站「民生觀察」披露，陳品霖在白紙運動期間，與一名女性友人在上海現場拍攝大量短片，製作成紀錄片「烏魯木齊中路」，並在去年11月26日「白紙運動」一週年時傳到網站。

這一紀錄片重現民眾參加悼念烏魯木齊火災遇難者，進而演變成為要求解封，並提出政治訴求的白紙運動的過程與場面。

陳品霖指出，影片除了當天個人拍攝的內容外，集合了抗議前後標誌性的素材，以完整呈現動態清零政策這一個將中國高壓鍋推向原爆點，促使人們走上街頭抗議的心路歷程。

陳品霖也說，政府不斷誤導大眾，讓民眾以為上海抗議與白紙運動都是境外勢力所為，但事實並非如此。

紀錄片在上傳一週後，兩人便被警方拘捕。陳品霖的X與youtube帳號則被銷號，影片因此無法瀏覽。

2022年，新疆烏魯木齊受疫情封控數月，11月24日晚間發生一場導致10人喪生的火警，被指因為過度防疫而釀成慘劇發生，引發北京、上海等地的白紙運動。（編輯：周慧盈）1130223