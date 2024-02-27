分析：公安清查反共網紅粉絲 凸顯中國虛弱本質

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（中央社台北27日電）中國公安逐一清查反共網紅的粉絲，獨立時評人蔡慎坤表示，北京當局這番打壓反凸顯虛弱本質，並說中共政權看似高度權力集中無所不能，但越是如此反映北京的心虛和脆弱。

美國之音（VOA）今天報導，幾乎所有中文時政類的X平台（推特前身）與YouTube帳號，近日都經歷大量掉粉，像是旅美的蔡慎坤，原本追蹤他X帳號的粉絲逾20萬，一天之內驟減超過2萬。

另個旅美的前中共中央黨校教授蔡霞也在X發文說，她的帳號一下子掉了4000多的followers（關注者）。

此前數小時，旅居義大利的社媒大咖「李老師不是你老師」在X平台發文：「目前公安部正在我的160萬追隨者列表和評論驅逐個排查關注我的人，一經確認身分就會通知地方警察打電話叫人喝茶。」

警覺性較高的網友25日在中文論壇網站「品蔥」發文說：「我前幾天莫名感到不安，於是註銷了推特帳號，看來我直覺很準。」另個蔥友發文呼應：「牆內不要肉身衝塔，該註銷註銷。」

對於北京當局的長臂管轄，把手伸向海外的社群媒體平台，蔡慎坤指出，以往每逢六四、「兩會」等政治敏感日，中國當局勢必升級打壓，眼下「兩會」揭幕在即，加上當前中國經濟疲弱怨聲四起，當局意圖製造恐慌並噤聲。

他說：「現在這個政權看似它已經權力是高度地集中，好像是無所不在、無所不能，但是實際上越是這樣，它越心虛，越脆弱。」

他說：「他（中共領導人）不知道哪一個環節，他也害怕在某一個環節出現脆斷。」並說一旦發生脆斷，國安部門必然淪為代罪羔羊，因此不論是基於政權安全需要，還是自身利益考量，只會變本加厲執行打壓。

蔡霞表示，這不奇怪，極權統治者越到窮途末路，越瘋狂打壓民眾到變態的地步，他們的瘋狂變態挽救不了它們最終滅亡的命運。

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報導指出，過去10多年來，中共當局雇用數以萬計的網警，加上民營業者雇用的大批網路審查員，致力於剷除中國社群媒體平台的異見，導致發文者被公安騷擾、被刪文和帳號被取消，甚至遭到拘留或判刑。

人權觀察組織中國部代理主任王松蓮則說，由於中國的社群網站遭受益增的監管，網友相繼轉往境外平台發聲，以致中國政府加大力度監管境外平台，凸顯當權者日益擔心在海外社群網站流傳的訊息。（編輯：曹宇帆/）1130227