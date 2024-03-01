山東德州驚傳蓄意駕車衝撞兒童 2死6重傷

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（中央社台北1日電）中國山東省德州市下午驚傳蓄意駕車衝撞小學生的惡劣事件，多名兒童倒地不起。據當地警方晚間6時許通報，目前已造成2人死亡，6人重傷，肇事的王姓男子被當場抓獲。

德州公安發布情況通報稱，下午1時40分左右，德州市德城區安居苑社區南側道路，一名男子駕駛機動車衝撞行人致多人傷亡。目前，已造成2人死亡，6人重傷，省市醫療專家正在全力展開救治。

通報稱，駕駛人王某濤（男，46歲）被公安機關當場抓獲，案件正在進一步調查中。

央視新聞稍早報導稱，事故發生後，警方迅速趕往現場，經瞭解：王某駕駛黑色轎車行至德城區第三實驗小學安居苑校區門口附近，撞傷10餘名兒童（具體人數正在統計中）。傷者已送往醫院。

網傳影片顯示，事故就發生在該小學大門外的馬路，多名孩童倒地不起，現場到處是血跡。肇事的黑色轎車車頭損毀，左前輪脫落，顯見撞擊力度之大。王姓男子在車旁倒地不起。

當地多名網友直指這是一起蓄意衝撞的惡性事件，有人指肇事者酒駕故意撞人；還有人指他事先喝了農藥再犯案，報復社會心態明顯。

社交媒體訊息顯示，許多人透過微信朋友圈轉發訊息，呼籲當地民眾踴躍前往捐血救孩子；德州所有的捐血站其後擠滿了民眾。

中國網管當局事後立刻啟動審查，「德州車禍」相關話題在微博被撤熱搜，相關影片、照片被刪除。但網友持續接力轉發，怒斥官方此舉刻意掩蓋事件，阻撓捐血行動。（編輯：楊昇儒/陳鎧妤）1130301