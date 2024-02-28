一度冷處理 中國官方宣布督辦貴州森林大火

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（中央社台北28日電）一度被中國官方冷處理、引發外界關注及質疑的貴州森林大火，中國國家森林草原防滅火指揮部辦公室昨天宣布督辦，要求貴州省官方全面核實、統計和報告森林火災發生情況。

央視新聞報導，中國國家森防指辦公室27日發布名為「關於對貴州省近期森林火災多發進行督辦的函」的文件，作出上述宣布。

這項文件指出，春節以來，貴州省接連發生多起森林火災。特別是2月10至21日之間，火災一度呈現「爆發態勢」，並有人員傷亡發生，嚴重威脅生態安全和民眾生命財產安全。

文件提到，根據中國「森林防火條例」、「草原防火條例」、「國家森林草原防滅火指揮部工作規則」等規定，國家森防指辦公室決定對貴州森林火災進行督辦。

國家森防指辦公室在文件中要求，貴州省須全面核實、統計和報告森林火災發生情況；加大火案查處力度，儘快查明火災原因，嚴懲火災肇事者和追究有關人員責任；同時復盤（回顧）火災防控工作，抓好當前火災防控工作。

自2月10日農曆大年初一起，貴州省境內多個山區接連出現森林大火，且起火範圍及火勢不斷擴大。據中國官方統計，貴州全省自2月10日至21日共發生221起火警，造成2名消防人員殉職，直到22日才告完全撲滅。

據中國應急管理部官員表示，貴州這次大面積森林大火「既有自然因素，也有人為疏失」。其中，貴州西南部當時溫度比往年要高2到4度，降水又比往年大減5到8成，枯枝落葉比較乾燥，極易引起火災；而春節是祭祀用火、燃放煙花爆竹，以及春耕時燒秸稈等活動較頻繁時段，也易引起火災。

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但中國網路對貴州森林大火起因有許多傳言及揣測，其中包括有民眾因不滿收入銳減等現狀，憤而在森林縱火；甚至有「小粉紅」聲稱，貴州大火是因中國禁止珍貴中藥材出口日本，遭到日本派遣間諜縱火。

火災發生期間，中國主要官媒未見顯著報導，係經網路傳播才逐漸被中國民眾知悉，在部分媒體跟進後，央視、新華社、人民日報等主要官媒才加以報導。更有中國網友質疑，2023年8月美國夏威夷發生大火，央視在延燒的4天期間報導得鉅細靡遺，而貴州大火燒了12天，央視直到火災快被撲滅了才報導，明顯是雙重標準。（編輯：邱國強/廖文綺/周慧盈）1130228