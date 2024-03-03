中國新能源汽車價格戰持續 利潤下降小廠出局

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（中央社記者張淑伶上海3日電）中國新能源汽車市場競爭激烈，有9家車企在1日都宣布降價或限時優惠，甚至喊出「電動車比燃油車低價」的口號。分析指出，在供給增加等因素下，中國汽車利潤正在下降。

央視財經報導，春節剛過，率先宣布降價的是比亞迪，隨後，長安啓源、哪吒汽車、上汽通用五菱等新能源品牌紛紛跟進降價。這次車市的降價潮主要集中在新能源汽車，降價的幅度從5%至15%不等，價格下降從幾千元到上萬元不等。

不少新能源車企在降價時打出「電車比油車低」的口號，專家指其目的是不斷提高新能源汽車的市場占有率。從行業整體發展來看，國內汽車市場已經進入了新能源汽車加速替代傳統燃油車的階段。

新能源汽車降價潮從2023年初就開始，原因與各家車企規模化生產、搶市占率以及電池生產成本價格降低等都有關。

中國基金報報導，平安證券日前發布的研究報告稱，大型新能源車企在2024年增速承壓，因此以它們主導的價格戰仍將延續，尤其是在人民幣10萬元至20萬元的主流價格帶，而電池成本降低為車企進一步降價提供了空間。

在激烈的價格戰下，中國汽車工業協會整理的國家統計局數據顯示，2023年1至11月，汽車製造業利潤率為5%，與2022年同期相比，降低了0.7個百分點。

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澎湃新聞引述車企營銷負責人說，在當前的市場中，大型企業的降價可以被看成是對中小企業的「絞殺」，打死的其實是末尾企業，2024年汽車行業集中度大幅提升已經是不可逆的趨勢。

乘聯會秘書長崔東樹發文表示，2023年全國新能源乘用車市場銷量達到888萬台，已經超過2009年的全國乘用車市場總體銷量規模，而2017年全國乘用車銷量階段性見頂2420萬台。在未來幾年的高速增長中，2024年是新能源車企站穩腳跟的關鍵年，競爭注定非常激烈。（編輯：曹宇帆）1130303