中國政協委員提延女性育產假 恐不利女性就業

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（中央社台北5日電）中國全國政協委員、四川大學華西醫院炎症性腸病中心主任甘華田日前表示，建議延長女性帶薪「育產假」至兩年引起熱議，登上百度、微博熱搜，有網友表示，恐會降低民企雇用女性意願。

據中國青年報報導，今年中國兩會，許多代表委員關注中國生育狀況，陸續提出不同層面的支持生育政策，希望能為生育「減負」，減少新生兒父母負擔。

「中國新聞周刊」微博帳號於4日刊登甘華田的建議，他表示，為建設生育友好型社會，降低養育成本，建議延長女性帶薪「育產假」達2年，直到孩子上幼兒園，從而提高生育意願，也有助於嬰幼兒的生長發育。

有網友表示，該建議出於好意，期望增進女性福利，但現實上可能造成反效果，包括兩年的工作空白期，可能讓女性重返職場的處境更加艱難；民間企業可能會降低錄取未婚未育女性的意願。

此外，甘華田也提到：「應考慮到企事業單位所面臨的育產假期間的用工成本，避免不願意招聘女性問題，從而減輕女性在就業市場中的性別歧視。」

但不少網友表示，若沒有清楚規定，這項福利的負責單位，該項建議也難已施行，包括育產假期間的薪資是由國家還是企業支付，以及是否有提供彈性工作制度、遠程工作等選擇，使得女性能在產假結束後逐步回歸職場。

也有網友認為，光是延長產假難以實質提高生育意願，關於鼓勵生育的一系列社會福利也須同時施行，才可望見效。（編輯：謝怡璇/曹宇帆）1130305