中國推動城鎮落戶 經濟受益惠及3億農民工

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（中央社台北6日電）中國經濟近來因房地產危機、出口下滑受影響。今年「兩會」提出的政府工作報告宣示，將推動農民工在城鎮落戶，進一步規劃常住人口享受城鎮公共服務。外界分析此舉將有助提升中國經濟，3億農民工可望受惠。

南華早報報導，中國農民工數量自2010年來不斷成長，過去約為2億6000萬人，2020年已達約4億9000萬人。中國正在推動農民工落戶城鎮，同時醞釀提供農民工享有城鎮社會福利的想法，該舉措將使農民工獲得與城市居民同等的保障。

中國國務院總理李強在今年政府工作報告中回顧，過去一年已增強縣城綜合承載能力，常住人口城鎮化率提高到66.2%。2024年將把加快農業轉移人口市民化擺在突出位置，深化戶籍制度改革，完善「人地錢」掛鈎政策，讓有意願的進城農民工在城鎮落戶，推動未落戶常住人口平等享受城鎮基本公共服務。

報導指出，作為上述宣示的當務之急，將加快向符合條件的農村進城人員，授予城鎮永久居留權。

截至去年，中國14億人口當中，將近66%的人居住在城市地區，但與許多已開發國家超過80%的都市化率相比，這一比例還相當低。

報導引述中國公安部數據，截至2022年底，中國47.7%的人口擁有城市戶籍，這意味著目前有數億人生活在城市，但無法享受城市福利。

開放更多農民工享有城鎮基本公共服務，除了將提升農民工申請城鎮永久居留的意願，也可望解決中國房地產危機。

報導引述政府工作報告起草組負責人、國務院研究室主任黃守宏看法，表示這將助於中國產生更多有效需求，以支撐受出口下滑和房地產危機影響的經濟。

復旦大學經濟學教授石磊則表示，有穩定的保障，農民工有可能在城鎮購屋，這將助於填補之前未售出的部分新房。

但報導也指出，這些獲得城鎮居住權的農民工，若成功在城鎮享有社會福利，可能會增加政府的開支。（編輯：謝怡璇/邱國強）1130306