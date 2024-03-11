中國新增獨角獸企業銳減 學者指緊縮性政策阻礙

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（中央社記者張淑伶上海11日電）中國過去一年僅新增15家「獨角獸企業」，同期美國增加了179家。中國學者陸銘分析，除了技術、人才、資本原因外，中國政府有時會推出「收縮性」政策，導致企業不敢發展。

經濟觀察網日前報導，上海交通大學中國發展研究院執行院長陸銘觀察到「中國新增獨角獸企業數量正在銳減」的現象。

據統計，2023年中國「獨角獸企業」數量雖以316家在全球位居第2，但過去一年新增僅15家，同期美國增加179家。未來中美之間數位經濟實力差距存在繼續擴大的趨勢。

陸銘說，中美兩國新增「獨角獸企業」數量差距擴大的原因很複雜，他從4方面說明。

一是技術原因。美國生成式人工智慧（AI）技術發展非常迅速，創新優勢非常強，其中一大優勢就是語言。全球大量先進的、科學的內容以英語的形式存在，因此用英語訓練生成式AI產生的效果比較好。

二是人才原因。美國至今仍是全球人才儲備高地；三是資本原因。外國資本市場對於新興行業的估值更容易反映未來的成長趨勢，資金也有大量投入。相對而言，中國資本市場的開放性、包容性仍然不夠。

四是政策原因。美國對於新興事物的態度多元化，中國有時會推出一些收縮性的政策，「我們對負面情緒比較敏感，繼而通過收縮性政策來避免問題。這種環境下企業就會非常謹慎，不敢發展，進而形成一種惡性循環，導致了目前這種結果」。

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儘管報導中未以實例說明，但過去幾年中國以反壟斷為名，加大對平台企業的監管，以及去年底公布擬加強監管網路遊戲的法規，都被認為是「收縮性政策打壓產業」的例子，影響企業預期與經濟發展。官方則多次重申應「謹慎出台（推出）收縮性、抑制性舉措」。

「獨角獸企業」是美國風險創投專家李艾琳（Aileen Lee）2013年提出的概念。中國「獨角獸企業」則是指在中國境內註冊、曾獲私募投資且尚未上市，以及成立10年內但估值達10億美元以上的初創企業。這類企業發展快、數量少、備受投資者青睞，具有爆發式成長、顛覆式創新等特點。（編輯：邱國強）1130311