中國女子自拍患腦瘤影片賺同情 經查都是資料片

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（中央社台北13日電）中國浙江省杭州市餘杭區網路違法與不良資訊檢舉中心表示，「點讀機女孩」高君雨自曝患腦瘤動手術的視訊非自拍，而是2023年9月拍攝的庫存資料片，今年2月經剪輯上傳。

澎湃新聞今天報導，高君雨2月29日透過社群媒體帳號發布圖文稱：「接下來就要手術了，大家等我的好消息！」

不久，「點讀機女孩」罹患罕見腦瘤及手術消息被熱搜並引發關注，且被轉發至X平台（推特前身）等社群網站。但細心的網友指出，影片中出現的醫護、病人家屬身穿短袖，不符現在的季節，質疑是資料片。

杭州市餘杭區網路違法與不良資訊檢舉中心12日發表聲明，經查影片為2023年9月拍攝，2024年2月開始剪輯製作，被MCN（多頻道網路）機構「杭州豁然開朗科技有限公司」配上近期發生的文字描述發布到網路。

舉報中心還說：「網路不是法外之地。透過移花接木、誇大事實、無中生有、偷換概念、斷章取義等方式造謠生事，造成不良社會影響或嚴重後果的，有關部門將依法追究其相應的法律責任」。

而高君雨的母親則聲稱，帳號由「簽約公司」經營，小雨目前還在康復中，且小雨全網帳號一直由「簽約公司」在運營，他們無暇管理。

河南澤槿律師事務所主任付建表示，涉案的MCN機構故意使用去年拍攝的影片誤導網友，甚至利用這種誤導獲取捐款，極可能涉嫌詐騙。

付建說：「根據刑法，詐騙行為是指故意以非法佔有為目的，虛構事實或者隱瞞真相，騙取他人財物。如果MCN公司的行為被認定為詐騙，那麼他們可能需要承擔刑事責任」。

至於高君雨的微博帳號發布第一篇消息後，短短11天內多次發布手術治療的視頻和文字。網友質疑，為何他們沒有第一時間回應並澄清？是否預設甚至配合MCN機構？

付建認為，高君雨和其母親於影音發布後，若沒有第一時間澄清而任由廣傳，他們可能被視為默許或配合MCN公司的宣傳炒作，「在這種情況下，他們可能需要承擔一定的法律責任」。

浙江倫和律師事務所王逸芸律師則說，若高君雨等果真收錢，依法可能構成欺詐罪，最高可被判處3年有期徒刑。

中國網友則忿忿不平同情心被消費：「炒作無底線」、「都是錢在作怪」、「當所有的信任被消耗殆盡，那才是真正災難的開始。」（編輯：曹宇帆/邱國強）1130313