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美眾院通過TikTok禁令 中國批強盜邏輯將維權

2024/3/14 17:23
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（中央社台北14日電）針對美國眾議院通過中資半年內須撤出TikTok法案，中國官方今天一致表態反對。中國商務部發言人何亞東說，中方將採一切必要措施，堅決維護「自身合法權益」；中國外交部發言人汪文斌則聲稱，這一法案「完全是強盜邏輯」。

中國商務部及外交部14日下午都舉行例行記者會。何亞東在回答媒體提問時說，中方關注到了美國國會的這一動向。美方應確實尊重市場經濟和公平競爭原則，停止「無理打壓別國企業」，為各國企業在美投資經營提供開放、公平、公正和非歧視的環境。

何亞東並表示，相關方面應「嚴格遵守中國法律法規」，「中方將採取一切必要措施，堅決維護自身合法權益。」

汪文斌則宣稱，美國眾議院通過的這一法案，讓美國「站在了公平競爭原則和國際經貿規則的對立面」。如果「所謂國家安全的理由」可以用來任意打壓別國的「優秀企業」，那就毫無公平正義可言。看到「別人的好東西」就要想方設法據為己有，「這完全是強盜邏輯」。

汪文斌還稱，美方對TikTok（抖音國際版）事件的處理，將讓世界更加清楚地看到，美國「所謂的規則秩序究竟是有利於世界，還是只服務於美國自身」。

美國眾議院今天以352票支持、65票反對，超過2/3門檻表決通過涉及TikTok的「保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法案」（Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act）。這是美國國會首度透過立法的方式，對社群媒體平台祭出全國性的禁令。

法案規定，TikTok的中國母公司字節跳動（ByteDance），必須在這項法案完成立法後180天內自TikTok撤資，否則蘋果（Apple）和谷歌（Google）等公司旗下的應用程式（APP）商店將不再提供TikTok。

這項法案目前尚待美國參議院審議。美國總統拜登（Joe Biden）8日表示，若法案在國會通過，他將予以簽署。（編輯：邱國強/楊昇儒）1130314

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