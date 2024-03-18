中紐外長會談 王毅：願加強兩國戰略溝通

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（中央社台北18日電）中國外交部長王毅今天在紐西蘭首都威靈頓（Wellington）與紐國外長彼得斯會談時表示，相信中紐關係將繼續走在「中國與發達（已開發）國家關係的前列」，繼續保持健康發展。

此外，據官方香港電台，王毅在會前說，面對變亂交織的國際局勢，中方願與紐西蘭加強在國際和地區問題的戰略溝通，兩國將共同努力，維護地區和世界的和平與穩定。

王毅自17至21日先後訪問紐西蘭及澳洲。這是紐西蘭2023年10月選出保守派政府以來，王毅與彼得斯（Winston Peters）首次會對面會談，兩人之前曾經通電話。

中國是紐西蘭的第一大貿易夥伴。紐西蘭外交暨貿易部統計，截至2023年9月的一年間，兩國雙邊貨物和服務貿易總額約為235.5億美元。

王毅說，相信中紐關係將繼續走在中國與已開發國家關係的前列，兩國關係繼續保持健康發展勢頭。

彼得斯表示，這次會面建立在以往接觸的基礎上，並稱「今天是一個寶貴的機會，讓大家反思面臨的挑戰和機遇」。

王毅還將會見紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）；明天則轉往澳洲，與澳洲外長黃英賢（Penny Wong）舉行第7輪中澳外交與戰略對話。

王毅此行是中國外長相隔7年再次訪問紐西蘭、澳洲。中國外交部稍早前表示，此訪拉開今年中方與兩國高層交往的序幕。（編輯：周慧盈/邱國強）1130318