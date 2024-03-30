廣東多地3月步入夏天 廣州破入夏最早紀錄

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（中央社台北30日電）還沒到4月，中國南方省分廣東多地平均氣溫已經步入夏天。據廣州市氣象台今天通報，廣州23日已經入夏，創1961年有完整氣象紀錄以來最早的夏天，比常年平均入夏時間早了25天。

據通報，截至29日，廣州氣象站連續5天的平均氣溫高於或等於攝氏22度。根據「氣候季節劃分」標準判定，今年廣州入夏時間為3月23日，為1961年來最早入夏時間。廣州常年入夏時間為4月16日。

廣州日報報導，此前，廣州入夏最早紀錄為2021年3月26日。

此外，佛山市、江門市通報，3月22日正式進入夏季，較常年4月9日入夏提早18天；東莞市也在同一天入夏。

更為南邊的茂名市、化州市，早已在3月16日入夏。

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對於廣州為何今年夏天來得這麼早，廣州市氣候中心高級工程師艾卉說，3月以來，廣州溫高雨少，平均氣溫18.7度，比常年同期偏高0.7度；全市平均雨量65.2毫米，比常年同期偏少19.1%。主要原因是3月以來西伯利亞高壓偏弱，導致影響廣州的冷空氣偏弱偏少；3月下旬以來西太平洋副熱帶高壓持續偏強，南風帶來暖平流使得氣溫明顯上升。

艾卉指出，3月23至27日廣州平均氣溫都超過22度，其中26日最高氣溫還錄得31.4度，為1951年以來3月氣溫第2高，僅次於2000年3月28日的32.1度。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1130330