包道格：中共計劃六月召開三中全會

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（中央社台北2日電）前AIT台北辦事處長包道格近日參與「中國發展高層論壇」，認為中國對因應當前挑戰要採取的行動欠缺共識，尚在試水溫，但他側面得知中共已計劃在6月召開「三中全會」。先前有分析認為當局正醞釀更大幅的改革方案。

包道格（Douglas H. Paal）曾於2002至2006年期間擔任美國在台協會（AIT）台北辦事處長，現為美國智庫「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）研究員。他以學者身分出席3月24日至25日舉行的「中國發展高層論壇」，美國自由亞洲電台1日刊出他對中國政經最新的觀察。

包道格表示，參與「中國發展高層論壇」 是一個測量美中關係溫度很有效率的方式，能在密集的幾天會期內與許多中國前政府官員和資深學界人士對談。

他提到，今年中方努力傳遞認知到自身經濟面臨房地產、債務與內需等挑戰的氛圍；被問到關於出口成長議題，也展現出準備好做點什麼的樣子。中方說準備好採取行動，但似乎僅是準備好「承認有問題」；說有因應方式，卻未提供太多細節，或說明打算如何解決這些問題。

他從論壇非官方環節的背景對話中得知，中國當局目前對每一項重點問題究竟該採取什麼行動仍欠缺共識，「所以這是他們在試水溫，看看外國人與中國人對（兩會）已討論、已決定及待決事項反應的方式」。

此外，包道格得知，中共計劃6月召開已延遲數月的 「三中全會」；他們希望從現在到6月間，能有更多關於應該如何解決中國當前部分挑戰的細節。但他強調這不是官方正式消息，還可能有變化。

中共每屆三中全會，大多聚焦經濟及改革開放等政策走向問題，並多半選在召開黨代會隔年的9月至12月間舉行，備受國際關注。中共20大是在2022年10月召開，20屆三中全會理應在2023年9月至12月間召開。

但三中全會一直沒有宣布何時召開，引起外界揣測。

事實上，在「中國發展高層論壇」後，中共領導人習近平3月27日在北京會見美國工商界及戰略學術界代表時曾表示，「我們正在謀劃和實施一系列全面深化改革重大舉措，持續建設市場化、法治化、國際化一流營商環境，為包括美國企業在內的各國企業提供更廣闊發展空間」。

中國學者、新經濟智庫國研新經濟研究院創始院長朱克力表示，習近平雖然沒有明確直接指向今年內將召開20屆三中全會，但結合近年政策走向及改革節奏，不難理解「全面深化改革」將是三中全會的核心議題之一。

BBC中文網近期報導也提到，習近平所指的「正在謀劃和實施一系列全面深化改革重大舉措」，讓外界對遲遲未見蹤影的20屆三中全會更為關注，有觀點認為，三中全會可能正醞釀更大幅的改革方案。

此外，包道格專訪文章中提到台海議題，表示對美中之間常態性存在的摩擦感到擔憂，但台灣不是目前最擔心的問題。

他說，不認為台灣大選結果會讓總統當選人賴清德覺得，必須對中國採取更挑釁的姿態，或是對中國讓步妥協，而是應努力維持現狀，認為「這將反映在賴清德的5月20日就職演說中」。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1130402