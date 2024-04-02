自由亞洲電台關閉香港辦事處 強調報導不中斷

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（中央社記者李雅雯台北2日電）香港基本法23條相關法律生效後，自由亞洲電台（RFA）香港辦事處宣布關閉。自由亞洲電台表示，將調整出一套可應對封閉媒體環境作業模式，香港事態發展報導不會中斷。

自由亞洲電台總社於台北時間1日透過信件回覆中央社提問表示，對於香港實體辦事處關閉的決定，相關闡述已經羅列在聲明中。聲明提到，這是出於對於香港職員、記者的安全考慮，香港官方行動將自由亞洲電台視作「外國勢力」。

自由亞洲電台總社提到，自由亞洲電台記者群在封閉媒體環境做國內報導、地方新聞時，通常沒有記者在場，依賴的是消息來源網路，這些地方包括中國大陸、寮國、越南等缺乏新聞自由國家；香港新聞報導也將調整作業模式。

對於香港辦事處人員調赴台北據點提問，自由亞洲電台總社回覆，台北分社是自由亞洲電台在亞洲的營運中心（operational hub），粵語組記者會持續地報導香港事態發展。

無國界記者組織東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）於無國界記者組織官網刊發新聞中表示，自由亞洲電台宣布退出，這明顯是基本法23條對於媒體構成寒蟬效應的結果，敦促民主國家們給予中國當局壓力，使新聞自由得以完全恢復。

自由亞洲電台官網3月29日發布聲明表示，香港基本法23條相關法律生效後，是否仍可在香港安全地運作，這令人嚴重質疑；考量香港職員、記者的安全，將會保留在香港的新聞機構官方註冊，不再保留全職員工，關閉實體辦事處。

這份聲明指出，肯定自由亞洲電台香港辦事處的前線地位，因為它是當地最後一批以粵語和普通話報導當地新聞的獨立新聞機構之一；這次調整意味轉向採用一種可應對封閉媒體環境的不同新聞模式。

這份聲明強調，「對於身在香港和中國大陸、依賴於RFA及時且不受審查的新聞的受眾們，我們保證，RFA的新聞節目和內容會繼續下去，不受中斷」。（編輯：唐佩君）1130402