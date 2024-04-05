港府公布日本水產品檢測最新結果 無輻射

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（中央社記者張謙香港5日電）香港有關部門今天再次公布對日本進口水產品等食物的輻射檢測結果，全部沒有發現輻射水平超出安全標準。

去年8月24日起，港府禁止日本10都縣的水產品進口，以回應日方把福島核處理水排放出海。自此，港府有關部門也定期檢測其他獲准進口的日本水產品是否含有過量輻射。

港府公布，在過去兩天，食安中心檢測了141個日本進口「水產及其製品、海藻及海鹽」食物樣本的輻射水平，未發現輻射水平超出安全標準。

公布並表示，由去年8月24起至今天中午，食安中心及漁護署分別檢測4萬429個日本進口食物樣本及1萬1130個本地漁產品樣本的輻射水平，全部樣本合格。

港府重申，對於其他未被禁止輸入香港的日本水產、海鹽和海藻，食安中心仍將執行輻射水平測試，以確認相關產品沒有超出輻射水平。

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去年8月日本開始把福島核處理水排放出海後，港府禁止10個日本都縣的某些產品進口，它們是東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野、埼玉，被禁產品包括所有鮮活、冷凍、乾製或以其他方式保存的水產品，以及海鹽和未經加工或經加工的海草。

2020年，在日本農林水產出口目的地之中，香港排名首位，達到港幣155億元（約新台幣635億元）。（編輯：曹宇帆）1130405