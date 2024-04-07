調查：考量穩定 38%德企將生產線自中國轉移日本

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（中央社台北7日電）德國商會與跨國會計師事務所的調查指出，受訪的164家日本德企中，多達38%正將生產線從中國轉移到日本，而有23%正將區域管理職能從中國轉移到日本。這些德企作此考量的原因是經濟、政治和社會穩定因素。

德國之聲（Deutsche Welle）6日報導，這項調查是由日本德國商會（AHK Japan）以及安侯建業（KPMG）會計師事務所聯合進行，共有164家在日德企參與調查，並在3月27日發表調查報告。

根據報導，這項報告與日本另一項調查的結果相呼應。日本對外貿易組織先前發布的調查結果顯示，對於希望避免地緣政治、貿易和金融不確定性的外企來說，日本是具有吸引力的目的地。

富士通（Fujitsu）政策經濟師舒爾茲（Martin Schulz）表示，對德企而言，中國長久以來一直是很大的焦點，因為勞工成本低廉，同時也是重要的成長市場，「但這正在發生改變」。

舒爾茲提到，外國企業需要考慮更多「政治」和「地緣政治」事務。同時也擔心像是產品從中國向美國出口，是否會變得更為困難。

他直指，此時將生產線轉移到日本，將可降低被捲入美中貿易戰的風險。此外，中國的經營成本也在上升，在目前的（中國經濟）重組階段，「我們不知道中國經濟的未來會如何」。

美中貿易摩擦近年來加劇，美國希望阻止中國獲得最先進的技術，特別是晶片。與此同時，隨著美國總統大選涉及明年政府是否更替，美中是否會展開新一輪貿易戰，也引發憂慮。此外，德企的憂慮還包括工業間諜、以及一旦與中國政府發生摩擦，可能產生的極端後果。

相形之下，舒爾茲認為，日本經濟、政治穩定，企業在這裡與亞洲其他國家有良好的聯繫，並且與全球供應鏈緊密融合。

德國博世（Bosch）日本負責人梅德爾（Klaus Meder）表示，在中國和日本投資都有充分的理由。中國是全球最大的汽車市場，但日本汽車仍占有全球車市的最大比重。

梅德爾表示，博世的原則是生產「在地化」，在中國和日本的生產線都同樣重要，以滿足當地需求。而日本市場可能很難打入，有很多障礙，也有語言問題及不同的規範，但一旦立足且贏得客戶信任後，就能建立長期的夥伴關係。

旅日12年的梅德爾並強調，日本「很穩定，有信任，遵守規則」，多數企業對於在日本的商業回報感到滿意。同時，許多日本合作夥伴也活躍在全球其它地區，在這些日企總部所在地與他們保持良好的夥伴關係十分重要。

日本德國商會主席徐爾曼（Marcus Schürmann）表示，上述調查結果，顯示了德企與「亞洲歷史最悠久的工業國」之間保持聯繫的重要性，以及將管理職能改設日本的趨勢。

徐爾曼指出，地區採購和外包在日本很容易進行，且日本有很多關鍵的全球大企業，這也是許多德企考慮將區域管理職能設置在日本的原因。且日本經濟穩定，價格和成本水準也合理。至於機器人及自動化設備日益增加，也有助於克服日本人口高齡化的問題。

他並強調，日本的薪水也很有競爭力，比德國低20%到30%。

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根據報導，9成的受訪德企表示，穩定─包括經濟、商業關係、安全和社會穩定，是在日本設址、設廠的主要動機；其次是受過良好培訓的勞動力及先進的基礎設施；而基於民主原則的穩定政治環境，以及對智慧財產權的法律保護，也是關鍵原因。

舒爾曼還指出，德國企業說服員工去中國要比去日本更困難，特別對有小孩的家庭來說，日本的生活條件和整體環境更有吸引力。（編輯：邱國強/陳鎧妤）1130407