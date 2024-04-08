陸股台資上市公司滬電創辦人吳禮淦辭世 享壽83歲

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（中央社台北8日電）陸股上市台資企業滬電股份7日晚間公告，公司創辦人、前董事長吳禮淦4日辭世，享壽83歲。滬電股份表示，吳禮淦去世不會導致公司實際控制人發生實質變化。吳禮淦也是台灣印刷電路板大廠楠梓電子的創辦人。

綜合南方都市報、香港01今天報導，滬電股份3月28日曾公告，收到董事長吳禮淦的辭呈，其中指因年事已高，辭去公司董事長、董事及在董事會下設專門委員會的職務。吳禮淦辭任後由公司副董事長陳梅芳代為履行董事長及董事會下設專門委員會的職責。

公開資料顯示，滬電股份主要從事印刷電路板的研發設計和生產製造，是業界龍頭企業。

報導以「一代傳奇台商」形容祖籍湖北天門、1941年生於台灣的吳禮淦，並提到2023年「富比世」（Forbes）台灣富豪榜上，吳禮淦以16.5億美元身家排名第35名。

報導說，家學淵源的吳禮淦善於經商，1970年代在台灣創辦「吳氏電子」小型工廠（後更名楠梓電子），開始涉足電路板製造行業，以此賺到了第一桶金；1980年代末，吳禮淦將目光投向中國大陸，1991年在江蘇昆山投資3000萬美元創辦滬士電子，成為當年昆山開發區引進的最大台商投資項目。

昆山當時大半仍是荒蕪之地，滬士電子入駐後，吳禮淦主動攬起招商任務，為昆山引來捷安特、中訊電子等數十家台企，由此拉開台企大規模投資昆山的序幕。

2010年8月，滬士電子在深交所成功掛牌。

報導並表示，生於台灣的吳禮淦心繫湖北天門老家。為了幫助家鄉貧困地區孩子的教育，2017年11月捐資設立助學基金會，當月總投資人民幣33億元的滬電股份印刷電路板項目也正式落戶黃石經濟技術開發區。（編輯：周慧盈/邱國強）1130408