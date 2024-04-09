黎智英案證人李宇軒：曾計畫成立香港流亡政府

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（中央社記者張謙香港9日電）香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反國安法的案件今天進入第56天審訊，證人李宇軒在庭上承認，他曾與同案被告陳梓華討論在海外成立「香港流亡政府」。

綜合本地電子媒體報導，控方在庭上展示了李宇軒和陳梓華於2020年7月的Signal通訊軟體紀錄，兩人曾討論找一位合適人選出面，在海外成立「香港流亡政府」，負責國際遊說工作。

李宇軒供稱，他曾與陳梓華商討未來方向，以及「重光團隊」如何轉型，兩人都認為當時的社運存在「權力真空」的問題，於是希望找人成為「檯面人」，用真名行事，提供推動力。

據說，他們想找尋的「檯面人」包括當時已經流亡海外的本土民主前線召集人黃台仰、社運人士梁繼平等，以及李宇軒本人。

據報導，法官詢問李宇軒，成立流亡政府是否認真的，李宇軒回答「有考慮過」，但最終因為找不到合適人選而沒有成事。

李宇軒是民間組織「香港故事」成員，這個組織被視為主張「港獨」。2019年香港爆發「反送中」運動，李宇軒積極參與其中，期間也與陳梓華等人成立「重光團隊」。

在香港國安法實施後，2020年8月，李宇軒與另外11名「反送中」支持者試圖搭船逃往台灣，但中途被廣東海警人員截獲，同年底在深圳被判刑，其中李宇軒等8人被判入獄7個月。

2021年3月，李宇軒等人服刑期滿後被移交香港警方，李宇軒隨即被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪；同年8月，他和陳梓華在高等法院認罪。

至於黎智英，他與蘋果日報等3家公司和6名蘋果日報前高層被控串謀勾結外國勢力罪，以及串謀發布煽動刊物罪；在李宇軒等人的案件中，黎智英也被控串謀勾結外國勢力罪。

「反送中」爆發期間，李宇軒與陳梓華以「重光團隊」名義在海外報章刊登廣告，並主張外國制裁中國大陸和香港，而黎智英被指是團隊主腦，曾為團隊墊支廣告費。

除了李宇軒，部分涉案的壹傳媒前高層已認罪並以從犯證人身分出庭指證黎智英，已作證的有前壹傳媒行政總裁張劍虹、前蘋果日報副社長陳沛敏、前蘋果日報主筆楊清奇。（編輯：謝怡璇/楊昇儒）1130409