馬雲阿里內網發文：AI電商時代剛開始 支持改革

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（中央社台北10日電）阿里巴巴創始人馬雲在阿里內網發文，高度肯定組織變革的勇氣。並稱AI電商時代剛剛開始，支持繼續改革創新。這是馬雲退休5年來，首次長篇幅分享對公司改革創新及未來前景的思考。

第一財經報導，馬雲在阿里內網發表題為「致改革致創新」的長篇文章，馬雲在文中高度肯定董事局主席蔡崇信和執行長吳泳銘組成的新管理層的變革勇氣。

他表示，這一年阿里最核心的變化，不是去追趕KPI，而是認清自己，重回客戶價值軌道。透過向大公司病開刀，阿里從決策緩慢的組織重新回到效率至上、市場至上，變得簡單和敏捷。

針對行業的競爭與前景，馬雲表示，3、5年的時間跨度對互聯網領域而言，猶如一個世紀，足以發生翻天覆地的變化，3年後的電商肯定不是今天最熱門的電商，「AI時代剛剛到來，一切才剛開始，我們正當其時！」

報導指出，這是馬雲退休5年來首次長篇幅分享對公司改革創新及未來前景的思考。

去年11月，馬雲在拼多多市值逼近阿里巴巴時，也在阿里內網發文打氣，表示他堅信阿里會變、阿里會改。AI電商時代剛剛開始，是機會也是挑戰。

今年4月3日，蔡崇信反思阿里過去幾年的問題時表示「我們忘記了我們的客戶是誰，我們沒有給他們最好的體驗。所以在某種程度上，我們有點自食其果。」他還指出，未來阿里首先要承認錯誤，對人員進行改組。

報導表示，蔡崇信和馬雲的發言顯示阿里面向未來的改革方向逐漸清晰。（編輯：廖文綺/吳柏緯）1130410