北京連番出招助港 港股從谷底翻升

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（中央社記者張謙香港25日電）在北京連番出招之後，香港股市近3天持續從谷底翻升，截自今天中午，恒生指數已上升了1161點。

過去4年來，恒指從33000點水平拾級而下，雖然偶有反彈，但下跌趨勢不變，並於2022年10月底創下14597點的低位，其後有所反彈。

但去年初以來，中國大陸房企陸續爆雷，加上北京方面持續整頓新經濟股，以及中美角力等地緣政治衝擊，港股仍無法扭轉劣勢。

踏入2024年，港股跌多升少，22日跌破15000點水平，收在14961點，創下近15個月的新低。

為此，香港不少投資者信心崩潰，社會上已有人討論「香港金融遺址論成真」。

就在投資者快將失去信心之際，北京方面連日來採取多項穩定香港金融市場的措施，其中人民銀行與香港金融管理局共同宣布多項支持香港金融業發展的措施，包括把債券納入金管局人民幣流動資金安排的合資格抵押品、開放境外機構投資者參與大陸境內債券回購業務等。

另外，人行將於2月5日下調存款準備率0.5個百分點，而阿里巴巴股東馬雲等人在市場上回購股分，也都刺激港股回升。

已反彈了兩天的港股今天早盤持續升勢，中午收報16122點，是近8天來首次重上16000點水平。在升市中，各類股票全面上漲，新經濟股、銀行股和保險股都有一定升幅。

市場分析師普遍認為，北京方面所採取的措施的確對穩定金融市場帶來作用，而港股也似乎觸底，短期應可持續上揚，但地緣政治風險仍在，以及大陸房企的債務危機未除，港股仍有潛在風險。

分析師認為，港股要重越50天平均線的16617點以上，才算扭轉短期劣勢。（編輯：呂佳蓉）1130125