馬雲取代軟銀躍為最大股東 阿里巴巴股價大漲

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（中央社台北24日電）阿里巴巴創始人馬雲去年第4季購入價值5000萬美元的股票，已經取代日本軟體銀行躍為最大股東。加上阿里巴巴董事長蔡崇信也增持1.5億美元股票，阿里巴巴股價今天大漲逾7%。

紐約時報報導，馬雲在2023年第4季購買了約5000萬美元的阿里巴巴香港上市股票，持股已超過2021年底財報揭露的4.3%。

綜合騰訊科技等陸媒報導，美國證券交易委員會（SEC）網站昨晚披露一份文件顯示，阿里巴巴現任董事長蔡崇信，也透過其家族投資平台藍池資本（Blue Pool Capital），購買了1.5億美元的阿里巴巴美國上市股票。

南華早報引述投資銀行摩根士丹利2023年5月11日的一份研報稱，根據估算，軟銀對阿里巴巴的持股已經從2022年12月的6至7%，下降至2023年5月的不到0.5%。據指出，因為軟銀願景基金（SoftBank Vision Fund）需求過於巨大，軟銀過去幾年持續出清最賺錢的阿里巴巴股票。

報導稱，大約半年前，持股在4.5%左右的馬雲已經超過軟銀，成為阿里巴巴第一大股東。去年，阿里巴巴回購了95億美元的股票，使其流通股票數量減少了3%以上。

分析人士指出，馬雲大幅增持，體現了對阿里巴巴未來發展、對管理團隊及戰略方向充滿信心。

受到消息激勵，阿里巴巴美股大漲7.85%，股價重回7字頭，報74.02美元。阿里巴巴港股今天也大漲7.317%，報港幣72.6元。

去年11月，馬雲家族全資擁有的信託公司在美國證交會申報，擬於當月21日減持1000萬創始人股份，市值超過8.7億美元。消息傳出，阿里巴巴股價大跌逾9%。

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不過，阿里巴巴集團合夥人、首席人才官蔣芳當月22日在集團內網發文強調，「馬雲一股都沒有出售」。

蔣芳說，馬雲辦公室為了在國內外投資農業科技和公益事業等專案需要資金，在早些時候與股票經紀依美國規定簽了減持合約，按規定，2023年11月中旬將對外公告這一有前提條件的未來減持計畫。8月份當時定好的賣出價格，遠高於現在的股價，所以「馬老師一股都沒有賣」。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1130124