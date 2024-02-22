星媒：馬雲妻子張瑛斥11億 於新加坡買房

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（中央社記者呂佳蓉北京22日電）據報導，阿里巴巴創辦人馬雲的妻子張瑛斥資新幣4500萬至5000萬元（約新台幣10.55億至11.72億元）在新加坡買了3棟相鄰街屋，引起市場關注。

新加坡商業時報報導，張瑛已是新加坡公民，她以個人名義買下達士敦路70號至72號3棟相鄰的街屋，這3棟街屋位於中央商業區的核心地帶，地理位置得天獨厚，屬於珍貴的99年地契項目，目前剩餘的租期長達約63.5年。

據了解，三棟街屋的佔地總面積為3239平方英尺，總樓面面積為1萬700平方英尺。各棟街屋都是樓高三層，外加有閣樓空間，無論是作為商業用途還是私人會所，都能提供充足的空間和靈活性。

據中國媒體財新網報導，街屋是新加坡常見的一種傳統建築，通常為二到三層樓，一樓為店鋪，二、三樓為住家，外立面則為各式各樣的南洋風情裝飾。

在新加坡有超過6500棟受保護的街屋，建於1840至1960年代期間，土地地契（即產權）通常分為99年、999年以及永久產權。

據報導，根據新加坡會計與企業管理局（ACRA）文件發現，張瑛為新加坡公民，於2024年1月5日成為DUXTON VICTORY PTE. LTD.、DUXTON 1 HOLDINGS PTE. LTD.和72 DUXTON PTE. LTD.三家公司的董事。

文件還顯示，一家名為Jasmine Flourish Ltd.的英屬維京群島註冊公司收購了這三家公司的多數股權。

馬雲基金會不評論張瑛在新加坡買樓的相關訊息。

市場觀察人士表示，馬雲家族此次購入這三棟街屋，可能會用作私人會所，招待親朋好友和商業夥伴。馬雲家族未來也有可能將這些街屋出租，實現資產的多元化收益。（編輯：吳柏緯）1130222