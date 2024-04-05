蔡崇信坦承阿里巴巴落後 指中國消費信心不足

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（中央社台北5日電）阿里巴巴董事局主席蔡崇信近日坦承，阿里面對競爭落後了，因為忘了真正的客戶是誰，沒有給他們最好的體驗，而且過去3年因為遭到監管審查等士氣低落。他並指出，房市與就業影響信心與意願，但中國的消費能力仍在。

綜合華爾街見聞等陸媒報導，挪威主權財富基金3日發布投資總監坦根（Nicolai Tangen）與蔡崇信的專訪影片。

當被坦根問及阿里巴巴現在面臨最嚴重的競爭，蔡崇信說：「我可以說出許多競爭對手的名字，你也知道他們，你可能會投資其中的一些。」

蔡崇信坦承，在過去幾年進行內部審視和自我反省時，「我們知道阿里落後了，因為我們忘記了我們真正的客戶是誰。我們的客戶是使用我們的App進行購物的人，而我們沒有給他們最好的體驗。」

他直言，「我們砸了自己的腳」，沒有真正關注給用戶創造價值。因此作為重組的一部分，阿里找來新任執行長（吳泳銘）。「他比我小12歲。他非常以使用者為中心，專注於產品、介面和使用者體驗。這對我們來說是最重要的。」

蔡崇信還提到，因為多種因素，阿里巴巴過去3年的士氣一直不好。首先經歷了疫情，然後經濟開始復甦。競爭是另一個問題，「還有就是監管審查，我們支付了巨額罰款」。雖然一切都過去了，但所有這些事情結合在一起，對士氣是「毀滅性打擊」。

當被問及如何看待當前中國消費狀況，蔡崇信指出，中國GDP約占全球GDP的31%，但消費只占全球的14%，顯然存在不平衡。在中國，消費對GDP的貢獻略高於50%，而發達市場消費占經濟總量的70%以上，所以有很大的潛力。

蔡崇信指出，房地產市場低迷帶來了節儉效應。認為平均而言，房地產價格已經下跌30%。人們的資產中，很多財富都與房地產捆綁在一起，當房價下跌時，他們不覺得自己很富有，所以想要存錢，減少消費。

其次，今天的年輕人仍然擔心能否找到工作。以阿里為例，在過去的幾季停止了招聘。他認為企業，特別是民營企業，獲得投資和雇用人員的激勵、信號和信心是很重要的。

蔡崇信說，當人們對未來、工作能力不是很確定時，他們的消費傾向也會受到影響。然而，消費的能力是存在的。「中國儲蓄率非常高，家庭現金仍然非常充裕。」

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他認為，中國會繼續是世界製造業強國，儘管人口會相對下降。但中國的人口仍然很多。現在是8億勞動者，即使減少到6億、6.5億，這仍然是一個非常可觀的規模和生產力量。

蔡崇信並表示，會有一些公司將供應鏈多元化到越南和墨西哥，但看看人口，越南的人口約為1億，勞動力是6000萬。中國的面積是越南的10倍以上，它們永遠無法取代中國成為世界製造中心。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1130405