申請剛滿半年 阿里巴巴撤回物流事業菜鳥IPO

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（中央社台北27日電）中國網路巨頭阿里巴巴旗下的物流事業「菜鳥」近期撤回香港上市申請，並計劃斥資37.5億美元（約新台幣1200億元）買回已發行股份。

阿里巴巴集團於去年3月底宣布組織改造計畫，當時集團CEO張勇向集團內部發出信件，宣布啟動「1+6+N」組織改革，在阿里巴巴集團將轉為控股公司，旗下的「阿里雲智慧」、「淘寶天貓商業」、「本地生活」、「菜鳥」、「國際數字商業」、「大文娛」等6項業務獨立成為6大業務集團，同時成立多家業務公司，且「未來具備條件的業務集團和公司，都將有獨立融資和上市的可能性」。

據第一財經、香港01、澎湃新聞報導，阿里巴巴集團26日發布的公告表示，為加強與阿里電商的業務合作，以及繼續支持菜鳥擴大全球物流網路投入，決定撤回菜鳥上市申請並要約收購菜鳥少數股東的股權和員工已歸屬的股權，本次收購涉及金額達37.5億美元（約新台幣1200億元）。

公告指出，完成收購後，計劃調整菜鳥的部分業務，以更好實現與淘寶天貓及阿里國際數字商業的戰略合作，並支持菜鳥對其全球網路進行長期戰略拓展。

據公開資訊，阿里巴巴集團目前擁有菜鳥約63.7%的股份，以本次阿里巴巴收購要約價格反映，菜鳥的市場總價值約為103億美元。

報導引述阿里巴巴集團董事會主席蔡崇信在26日晚間的電話會上強調，考慮到菜鳥在集團內的戰略角色和未來規劃，以及目前充滿挑戰的IPO市場環境，「我們認為菜鳥在當前或可預見將來進行IPO並不符合集團的發展策略，而IPO可實現的任何估值都無法反映我們當前認為的菜鳥的真正戰略價值」。

他也強調，集團看到新的發展機遇，菜鳥藉由對基礎設施的持續投入拓展全球的物流網路，成為服務全球客戶的領先平台，「執行這樣的拓展計畫需要具備長期投資的耐心和長遠的目光」。

報導提到，菜鳥2023年9月26日正式向港交所提交上市申請，並被市場寄予厚望。然而在半年之後，便宣告撤回。（編輯：吳柏緯/謝怡璇/邱國強）1130327