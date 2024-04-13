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中國廣交會即將開幕 學者：以低價作招徠

2024/4/13 15:27
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（中央社台北13日電）中國規模最大的國際貿易展廣交會將於15日在廣州開幕。有學者表示，在中國內需疲弱及產能過剩下，企業要減價來增加出口量，因此這次廣交會的關鍵字將會是「低價」。

第135屆中國進出口商品交易會（廣交會）將於15日在廣州開幕，直至5月5日，為期3週。廣交會是中國規模最大、最具標誌性的國際貿易展，也被視為「外貿晴雨表」，每年分春秋2次在廣州舉辦。

路透社13日報導，目前正值美國及歐盟關注中國「新三樣」，即電動車、太陽能電池及鋰電池在出口市場中占主導地位之際。

美國及歐盟也關注國內的工業產品無法與中國的產品競爭，因為中國龐大的工業產能壓低了價格。

另一方面，中國國內工業也面對不少問題，包括價格下降，特別處於科技低端的製造商陷入價格戰。

報導引述香港大學經管商學院金融學講座教授陳志武表示，今年廣交會的關鍵字是「低價」，不論是高科技或低科技的產品。這是因為中國國內需求較正常低，大部份工業都出現產能過剩，製造業者要減價來增加出口。

陳志武表示，外國採購經理會發現許多產品價格太低，無法抗拒。

不過，一名廣交會常規參展商表示，他於浙江開設照明產品工廠，今年花了數萬元人民幣租了一個展位，但沒有抱太大期望。

他說，近年歐洲及美國的買家愈來愈少，以往有一家大型超市買家會派5至8人來展會，但近年只派1至2人來，而且只是周圍走走看看。

報導表示，這次廣交會參展商2.86萬個，售賣的貨品由按摩椅、平底鍋到花園裝飾品都有，預計9.3萬名外國買家參加。

有參展商表示，這次廣交會將展示，配合中國國家主席習近平提倡的「新質生產力」，而提升價值鏈的努力。

去年第134屆中國進出口商品交易會（秋季廣交會）實體出口成交223億美元（約新台幣7158億元），比第133屆增長2.8%。

中國海關總署12日公布今年第一季進出口數據，3月份出口總值5008.1億美元，年減7.5%。（編輯：陳鎧妤/曹宇帆）1130413

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