高盛花旗調高中國經濟增幅預測 5%目標可望實現

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（中央社台北14日電）國際投行高盛、花旗近日分別發布報告表示，中國政府設定的2024年「5%左右」經濟成長目標預計可實現，其中高盛將原先預期的4.8%經濟增幅調高至5.0%，花旗從4.6%調高至5.0%。

據中國官媒新華社13日報導，高盛研究部宏觀經濟團隊日前發布報告，指今年1至2月中國經濟數據總體好於預期，3月中國製造業採購經理指數（PMI）數據高於市場普遍預期，同時近期發布的高頻數據顯示出中國經濟的韌性。

高盛因此重新評估中國經濟成長趨勢，並相應調整了對中國實際經濟增幅的預測。

高盛報告表示，3月中國製造業PMI為50.8，比上月上升1.7個百分點，同時非製造業商務活動指數保持成長，顯示中國經濟繼續趨穩回升；消費方面，今年清明假期的人均旅遊支出已超過2019年同期水準。

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花旗集團大中華區首席經濟學家余向榮在研報中分析，年初以來中國出口和工業生產明顯回暖，3月製造業PMI表現令人振奮。花旗近期已將今年中國經濟增速預測從4.6%上調至5.0%。

余向榮認為，新一輪穩增長政策正加快落地。從配套政策看，中國政府正推動大規模設備更新和消費品以舊換新；前兩個月全國一般公共預算支出已完成全年預算的15.3%，支出進度為近年同期最快；此外，中國政府釋放了更加強烈的優化營商環境、推進對外開放的訊號。（編輯：周慧盈/邱國強）1130414