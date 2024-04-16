英國批香港23條立法 中港反駁

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（中央社記者張謙香港16日電）英國政府發表香港半年報告，批評香港實施國安法及維護國家安全條例（基本法23條立法），不符合國際人權法律，引來中國及香港方面的強烈反駁。

綜合各方報導，英國政府剛發表「香港半年報告」，批評香港立法會上月通過的國安條例，影響香港市民的權利和自由。

據報導，英國外相卡麥隆（David Cameron）在序言中指出，香港國安法實施後，香港反對聲音幾乎被消除，又指香港國安法在英國沒有效力，國安條例也顯然有違國際人權法律。

卡麥隆又批評北京在港實施香港國安法，違反中英聯合聲明。

中國外交部駐港公署發言人就此批評英國「故伎重演」，拿中英聯合聲明做文章，「攻擊抹黑『一國兩制』，惡意詆毀香港國安法、國安條例和新選舉制度，粗暴干涉香港特區司法和法治」。

發言人對此表示強烈譴責。

發言人表示，香港回歸後，中英聯合聲明的歷史使命已然完成，英方至今仍指責中方違反聯合聲明，「不過是為自己繼續干預香港事務、禍亂香港製造藉口」。

港府發言人昨天深夜也批評英方的報告失實，是汙衊抹黑，對此表示強烈譴責和反對。

發言人表示，中英聯合聲明的核心要義是中國恢復對香港行使主權，沒有賦予英國干預回歸後香港事務的權利。

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發言人批評英國重施故技，罔顧事實，「對香港各方面情況發表以政治凌駕法治、顛倒黑白的謬論，公然干涉屬中國內政的香港事務，妄圖破壞香港繁榮穩定，注定徒勞無功」。

發言人重申，港府將會堅定不移地準確實施香港國安法、國安條例及其他維護國家安全的相關法律，依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，同時維持普通法制度、堅持法治原則、依法保障香港市民的權利和自由，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。（編輯：曹宇帆）1130416