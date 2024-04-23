外資信心尚未恢復 重返中國仍觀望不敢貿然

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（中央社台北23日電）中國官方近期發布的國外直接投資（FDI）數據顯示，外資與外企對中國的信心尚未恢復，加上地緣政治緊張和不確定因素籠罩的氛圍，因此外資仍不敢貿然重返中國。

香港南華早報22日報導，中國官方19日發布的統計數據指出，今年1月至3月匯入中國的外國直接投資累計人民幣3010億元（下同，約新台幣1兆3550億元），比去年同期減少26%。

與此同時，官方公布的今年首季中國經濟成長率5.3%，北京當局讚許並視之為經濟穩健復甦的指標，不過FDI的數據顯示，外企對於進軍中國市場仍相當謹慎。

上海美國商會前會長季愷文（Ker Gibbs）說，目前在中國做生意的美企秉持「新營運模式」，也就是持續把中國的營運在地化，又因政策的改變和中美關係日益惡化，外籍員工大批撤離中國，這種模式更被凸顯。

季愷文表示：「企業正切割他們在中國的營運，以便各自獨立，這種情況大家都不樂見，但這的確是新運作模式的現實。」

他說，這種模式使得投資減緩，抵銷投資意願，雖然遲滯企業營運，但絕對不會倒閉，更不會導致企業撤離中國，可是的確拖累做生意。

季愷文指出，溝通聯繫的問題也更顯棘手，因許多企業的高層仍面臨赴中難，包括簽證取得不易和航班少。

雖然今年中國首季的FDI比去年第4季成長41.7%，但數據顯示，今年3月FDI的成長幅度不如前兩個月。

3月份中國實際應用的外資新增870億，而今年1月和2月則分別是1130億及1020億，根據中國商務部指出，另與去年3月相比，今年3月的減幅達38%。

中國商務部自去年不再發布以美元計的FDI，並說今年首季的FDI減少是因去年同期的基期較高所致。當時中國解除長達3年的疫情防控政策後，首度打開對外大門。

中國商務部還說，今年1至3月，全中國新增外資企業1萬2086家，比去年同期增加20.7%。

中國歐盟商會（European Union Chamber of Commerce in China）榮譽主席伍德克（Joerg Wuttke）指出，雖然中國經濟的規模仍是許多外國投資者願留下的原因，不過他們投資中國的「胃口」已逐漸收縮。

他表示，邀國際參與者投入中國經濟，的確是中國面臨的一道難題，這個問題的關鍵在於，中國依然強調，若干產業得自給自足。

他舉例，像是汽車、機械與化工，中國極力爭取外資，而與科技相關的外企，在中國則是非常辛苦。

中國智庫學者鄭永年也持同樣觀點並說，中國欲提振投資的下一步，就是要找出外企可以參與的新產業。

他說，對於民營和外企而言，傳產領域的投資已達飽和，當中國試圖找到促成高品質經濟發展的新質生產力，應思索如何開創新產業歡迎外企來投資，並說綠色與數位經濟應釋出更多機會給民企和外企。

因疫情期間利用FDI的數額持續成長，但解封後在2023年卻減少8%，衡量外資流入的直接投資負債，增幅更是創30年最低，於是北京當局力推新質生產力的發展，以活絡經濟並提振外商信心。

國外投資人常提及中國經濟放緩與地緣經濟緊張，以致對於全面回流中國仍保持觀望。

美國商會今年2月發布的調查顯示，即使若干受訪者樂觀中美關係將趨穩，不過近半數受訪者表明，無意對中國增加投資。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1130423