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李強赴新疆調研 稱以高質量發展促長治久安

2024/5/10 10:47
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（中央社記者呂佳蓉北京10日電）中共中央政治局常委、國務院總理李強7日至9日在新疆調研。李強說，要在高質量發展中增進民生福祉，促進「長治久安」。

據新華網報導，李強一連三天在新疆調研，並由新疆黨委書記馬興瑞等人陪同調研。

李強先後到了烏魯木齊市、昌吉回族自治州、新疆生產建設兵團第六師五家渠市，並前往園區、企業、游牧民定居點等，與當地官員與民眾交流。

李強指出，新疆正在推進絲綢之路經濟帶核心區建設，要更好鏈接內陸省份與沿線國家，推動深化經貿合作，打造向西開放的橋頭堡。要增強中歐班列大通道功能，促進沿線產業發展，特別是推動重點園區建設，營造良好產業生態。

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他又說，要順應能源變革和訊息化浪潮，立足資源稟賦，挖掘潛力空間，大力發展能源、煤化工、農業和農產品加工、裝備製造等特色優勢產業，發揮龍頭企業帶動作用，打造完整產業鏈。要深化東中西部合作，更好保障國家糧食、能源資源、重要產業鏈供應鏈安全。

根據報導，李強還走入民眾家中，並說要多措並舉帶動群眾就業增加，辦好民生實事，令各族群生活越來越好。他也勉勵當地官員抓好基層治理，更好服務群眾安居樂業、維護社會和諧穩定。（編輯：陳鎧妤）1130510

李強
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